نوال خليل لاعبة يد الأهلي:نستهدف الفوز ببطولة أفريقيا

أبدت نوال خليل، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي سيدات سعادتها بتواجد الأهلي في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بالمغرب، وان الفريق قدم مبارايات مميزة خلال الدور الأول من البطولة.

وقالت إن الأهلي استحق الفوز على فريق النواصر والتاهل لربع النهائي، وأكدت أن الفريق استعد بشكل قوي قبل البطولة، ووصل إلى المغرب ولديه هدف واحد وهو الفوز باللقب.

وتعليقًا على فوزها بجائزة أفضل لاعبة في المباراة بعد أن سجلت ٨ أهداف، قالت نوال: «لولا زميلاتي في الفريق لم أكن لأفوز بالجائزة.. سجلت هذه الأهداف بمساعدتهن جميعًا لذلك الفريق بأكمله يستحق جائزة أفضل لاعبة».