توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة

يحل بعد غد السبت فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا علي نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا.



وتقام مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إيجل توروب بطل بوروندي في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرةى الأول بـ النادي الأهلي ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي عصر بعد غد السبت فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي استمرار أيمن محمد محللا للأداء والذي كان يعمل ضمن الجهاز الفني السابق للقلعة الحمراء بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت.وأعلن الجهاز الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب قائمة المارد الأحمر لـ مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.وجاء الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي كاملا علي النحو التالي:الدانماركي ياس توروب مدير فني



عادل مصطفى مدرب مساعد



‏جون مولبي مدرب مساعد



‏إيمري سزابيتش مدرب مساعد



‏كاج ستيفانسن مدرب حراس مرمى



أيمن محمد محلل الاداءقائمة النادي الأهلي لـ مواجهة بطل بوروندي إيجل نوار



كشف الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تغادر القاهرة صباح غد الخميس إلى بوروندي، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وضمت قائمة الأهلي 24لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.



غيابات الأهلي عن لقاء بطل بوروندي



شهدت قائمة النادي الأهلي استبعاد الدانماركي ييس توروب لـ 5 لاعبين نظرا لـ الإصابات التي ضربت نجوم القلعة الحمراء قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي.





وجاءت أسباب غيابات الأهلي كالتالي:





1- أحمد رضا.. استبعد بقرار فني بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.



2- أشرف داري.. يواصل التعافي من إصابة الفتق الرياضي.



3- كريم فؤاد.. في المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة تمزق العضلة الأمامية.



4- حسين الشحات.. يواصل التعافي من إصابة في وتر العضلة الخلفية.



5- إمام عاشور.. لا يزال يتعافى من الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس A".





وتُعد مواجهة إيجل نوار الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي تم تقديمه الجمعة خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي، عقب توقيعه عقدًا يمتد لعامين ونصف.





وطلب توروب من الجهاز الإداري إعداد تقرير تفصيلي عن جميع لاعبي الفريق يتضمن سبع نقاط أساسية: العمر، تاريخ الأندية السابقة، المساهمات التهديفية، المشاركات الدولية، سجل الإصابات، المركز الأساسي، والمرونة التكتيكية.





ويسعى المدرب الدنماركي من خلال هذه التقارير إلى التعرف على كل الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، بالتوازي مع متابعته لأدائهم في التدريبات والمباريات، من أجل تكوين رؤية شاملة تساعده على تحديد التشكيل الأساسي الأنسب للمباريات المقبلة.