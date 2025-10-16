قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. التحالف الوطني يطلق قافلة السلام من مصر لغزة | صور
وزير المالية : نستهدف خفض الدين لأقل من 75% خلال 3 سنوات
"جبالي": قمة السلام حدثًا استثنائيًا.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
إزالة 26 عقار مخالف حديث بدون ترخيص وإحالةمديرين وموظفين للنيابة
كامل الوزير: مصر تشارك ب5 شركات في معرض النقل السعودي
كامل الوزير: المعرض الدولي للصناعة والنقل يطلق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة
زيزو في ورطة .. تفاصيل جديدة حول شكاوي الزمالك ونجم الأهلي
توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة
الخريف يسيطر على الأجواء.. الأرصاد تحذر من الشبورة وأمطار متفرقة
استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حَفَظة القرآن الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يحل بعد غد السبت فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا علي نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا.
 

وتقام مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إيجل توروب بطل بوروندي في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
 

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرةى الأول بـ النادي الأهلي ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي عصر بعد غد السبت فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي استمرار أيمن محمد محللا للأداء والذي كان يعمل ضمن الجهاز الفني السابق للقلعة الحمراء بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت.وأعلن الجهاز الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب قائمة المارد الأحمر لـ مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.وجاء الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي كاملا علي النحو التالي:الدانماركي ياس توروب مدير فني 

عادل مصطفى مدرب مساعد 

‏جون مولبي مدرب مساعد 

‏إيمري سزابيتش مدرب مساعد 

‏كاج ستيفانسن مدرب حراس مرمى 

أيمن محمد محلل الاداءقائمة النادي الأهلي لـ مواجهة بطل بوروندي إيجل نوار 

كشف الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تغادر القاهرة صباح غد الخميس إلى بوروندي، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي 24لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

غيابات الأهلي عن لقاء بطل بوروندي

شهدت قائمة النادي الأهلي استبعاد الدانماركي ييس توروب لـ 5 لاعبين نظرا لـ الإصابات التي ضربت نجوم القلعة الحمراء قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي.
 


وجاءت أسباب غيابات الأهلي كالتالي:



1- أحمد رضا.. استبعد بقرار فني بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

2- أشرف داري.. يواصل التعافي من إصابة الفتق الرياضي.

3- كريم فؤاد.. في المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة تمزق العضلة الأمامية.

4- حسين الشحات.. يواصل التعافي من إصابة في وتر العضلة الخلفية.

5- إمام عاشور.. لا يزال يتعافى من الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس A".
 


وتُعد مواجهة إيجل نوار الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي تم تقديمه الجمعة خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي، عقب توقيعه عقدًا يمتد لعامين ونصف.



وطلب توروب من الجهاز الإداري إعداد تقرير تفصيلي عن جميع لاعبي الفريق يتضمن سبع نقاط أساسية: العمر، تاريخ الأندية السابقة، المساهمات التهديفية، المشاركات الدولية، سجل الإصابات، المركز الأساسي، والمرونة التكتيكية.
 


ويسعى المدرب الدنماركي من خلال هذه التقارير إلى التعرف على كل الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، بالتوازي مع متابعته لأدائهم في التدريبات والمباريات، من أجل تكوين رؤية شاملة تساعده على تحديد التشكيل الأساسي الأنسب للمباريات المقبلة.

الأهلي بطل بوروندي ييس توروب دوري أبطال إفريقيا محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

ترشيحاتنا

اطعمة

لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

المسالك البولية

اعرفها بسرعة.. اكتشف أعراض التهابات المسالك البولية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد