شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أحمد عصام السيد يدخل مواجهة مع أهله بكذبته في فخر الدلتا

أوركيد سامي

في تصعيد درامي مثير يقف عمرو (أحمد عصام السيد) أو من اكتشفنا أنه تامر، في مواجهة مع أهله بكذبته، بعدما عاد إلى منزلهم بنصيحة من أصدقائه، وذلك في أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل فخر الدلتا الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصتي WATCH It وYango Play.
يواجه تامر (الذي خلق شخصية عمرو أمام أصدقائه طوال هذه المدة) أهله بحقيقة أنه لم يسافر إلى ليبيا كما أدعى خلال كل السنوات الماضية، وأنه كان يعيش مع أصدقائه بينما كان يوهمهم أنه مغترب بعيدًا عن بلده.
 

ويصارح تامر أهله عن السبب وراء فعلته، أنه فعل ما فعله هرباً من نظرتهم له، وأنه كان يعيش بالأيام دون طعام أو شراب ولكن ذلك كان أهون عليه من الرجوع إليهم، ما يكشف عن الصدع الكبير الموجود في علاقتهم وحجم المشاكل بينهم والذي كان له التأثير الأكبر على حياة تامر.
 

وفي نفس الوقت يصارحهم تامر أنه لن يستطيع العيش معهم وأنه يريد الرجوع للعيش مع أصدقائه، ولكن يؤكد لهم أن هذا لا يعني أنه يحمل لهم أي مشاعر سيئة بل يطمئنهم بأنه سيزورهم كثيرًا. كما يصارح والده بحبه الشديد له ويعتذر الاثنان لبعضهما، ما يمنح أملًا في إصلاح علاقتهم في المستقبل.
 

فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.

أحمد عصام السيد اخبار الفن نجوم الفن

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

كريم فهمي

كريم فهمي يكشف بداياته : لعبت في الزمالك ومرتبي 300 جنيه

مريم حليم

مريم حليم: مش ندمانة على أي خطوة في مشواري الفني

كريم فهمي

كريم فهمي: انفصال والديّ غيّر حياتي وأنا في الـ15.. وأستعد للعودة بقوة إلى السينما

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

