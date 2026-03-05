أحمد عصام السيد يدخل مواجهة مع أهله بكذبته في فخر الدلتا

في تصعيد درامي مثير يقف عمرو (أحمد عصام السيد) أو من اكتشفنا أنه تامر، في مواجهة مع أهله بكذبته، بعدما عاد إلى منزلهم بنصيحة من أصدقائه، وذلك في أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل فخر الدلتا الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصتي WATCH It وYango Play.

يواجه تامر (الذي خلق شخصية عمرو أمام أصدقائه طوال هذه المدة) أهله بحقيقة أنه لم يسافر إلى ليبيا كما أدعى خلال كل السنوات الماضية، وأنه كان يعيش مع أصدقائه بينما كان يوهمهم أنه مغترب بعيدًا عن بلده.



ويصارح تامر أهله عن السبب وراء فعلته، أنه فعل ما فعله هرباً من نظرتهم له، وأنه كان يعيش بالأيام دون طعام أو شراب ولكن ذلك كان أهون عليه من الرجوع إليهم، ما يكشف عن الصدع الكبير الموجود في علاقتهم وحجم المشاكل بينهم والذي كان له التأثير الأكبر على حياة تامر.



وفي نفس الوقت يصارحهم تامر أنه لن يستطيع العيش معهم وأنه يريد الرجوع للعيش مع أصدقائه، ولكن يؤكد لهم أن هذا لا يعني أنه يحمل لهم أي مشاعر سيئة بل يطمئنهم بأنه سيزورهم كثيرًا. كما يصارح والده بحبه الشديد له ويعتذر الاثنان لبعضهما، ما يمنح أملًا في إصلاح علاقتهم في المستقبل.



فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.