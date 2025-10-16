فيريرا يضع مهاجم البنك الأهلي على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي

يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة بطل الصومال مساء بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف الإعلامي كريم شحاتة أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا أبدى رغبته في تدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضع مهاجم البنك الأهلي أسامة فيصل على رأس أولوياته.

وأوضح شحاتة أن فيريرا معجب كثيرًا بإمكانات أسامة فيصل الفنية ومستواه المميز، وطالب إدارة النادي بضرورة التعاقد معه في يناير القادم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل تمسك البنك الأهلي ببقاء لاعبه.