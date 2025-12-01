فخامة تتحدث.. Motorola Edge 70 في إصدار خاص مرصع بكريستالات Swarovski

تواصل Motorola محاولاتها الجريئة لكسر الجمود في تصميمات الهواتف الذكية، حيث كشفت التسريبات والتقارير الرسمية عن نية الشركة إطلاق نسخة "Ultra Luxury" من هاتفها الرائد القادم Motorola Edge 70.

شراكة مع عملاق الكريستال

النسخة الجديدة تأتي ثمرة تعاون مع دار Swarovski النمساوية، وتستهدف شريحة المستخدمين الباحثين عن التميز والفخامة.

التصميم الخارجي: يتميز الظهر الخلفي للهاتف بطبقة زجاجية خاصة مرصعة بدقة بقطع من كريستال سواروفسكي حول إطار الكاميرا وشعار موتورولا، مما يعطي انعكاسات ضوئية فريدة.

المواصفات التقنية: لن تضحي موتورولا بالأداء مقابل الجمال؛ فالهاتف يأتي مدعوماً بأحدث معالجات Snapdragon (المتوقع للعام 2026)، وشاشة POLED بمعدل تحديث 165Hz، مع نظام كاميرات متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التصوير الليلي.

التوفر: سيكون هذا الإصدار محدود الكمية (Limited Edition)، وسيأتي في علبة فاخرة تتضمن سماعات أذن مطابقة في التصميم، مما يجعله قطعة فنية بقدر ما هو جهاز تقني.