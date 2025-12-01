قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
تكنولوجيا وسيارات

فخامة تتحدث.. Motorola Edge 70 في إصدار خاص مرصع بكريستالات Swarovski

Motorola Edge 70
Motorola Edge 70

تواصل Motorola محاولاتها الجريئة لكسر الجمود في تصميمات الهواتف الذكية، حيث كشفت التسريبات والتقارير الرسمية عن نية الشركة إطلاق نسخة "Ultra Luxury" من هاتفها الرائد القادم Motorola Edge 70.

شراكة مع عملاق الكريستال

النسخة الجديدة تأتي ثمرة تعاون مع دار Swarovski النمساوية، وتستهدف شريحة المستخدمين الباحثين عن التميز والفخامة.

التصميم الخارجي: يتميز الظهر الخلفي للهاتف بطبقة زجاجية خاصة مرصعة بدقة بقطع من كريستال سواروفسكي حول إطار الكاميرا وشعار موتورولا، مما يعطي انعكاسات ضوئية فريدة.

المواصفات التقنية: لن تضحي موتورولا بالأداء مقابل الجمال؛ فالهاتف يأتي مدعوماً بأحدث معالجات Snapdragon (المتوقع للعام 2026)، وشاشة POLED بمعدل تحديث 165Hz، مع نظام كاميرات متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التصوير الليلي.

التوفر: سيكون هذا الإصدار محدود الكمية (Limited Edition)، وسيأتي في علبة فاخرة تتضمن سماعات أذن مطابقة في التصميم، مما يجعله قطعة فنية بقدر ما هو جهاز تقني.

Motorola Motorola Edge 70 Swarovski

