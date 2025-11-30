بمواصفات مذهلة .. كل ما تريد معرفته عن هاتف Motorola Edge 70 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف موتورولا Motorola Edge 70 والذي يأتي بتصميم فائق النحافة و بسمك 5.99 ملم فقط ووزن لا يتجاوز جوالي 159 جراما، ما يجعله واحدا من أنحف الهواتف في فئته.

ويقدم هاتف موتورولا Edge 70 لمزيج من الأناقة والأداء المذهل، والمتانة. كما يعد بتجربة استخدام متكاملة تشمل أداء سلسا، متانة، وتجربة عرض متميزة، وتحسينات على مستوى الأمان.

مواصفات موتورولا Motorola Edge 70

أما عن شاشة الهاتف فهو يأتي بشاشة كبيرة من نوع pOLED، تتميز بسطوع قوي ودقة عرض عالية، لتوفر تجربة مشاهدة غامرة سواء في الاستخدام اليومي أو الألعاب.

ويتمتع الهاتف بمعايير قوية من التحمل، مما يجعله مقاوما للتآكل والاستخدام لساعات

ويعتمد الهاتف على بطارية سيليكون-كربون مدعومة بخيارات شحن سريع سلكي ولاسلكي، مع وعود بأداء يدوم طويلا دون الحاجة للشحن المتكرر.

زودت شركة موتورولا هاتف Edge 70 بنظام لتصوير مزدوج يضم عدستين بدقة 50 ميجابكسل وذلك مع مثبت بصري للصورة وعدسة واسعة للغاية، ما يجعله خيارا مميزا لمحبي التصوير،

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع تحسينات خاصة من موتورولا وتجربة استخدام نظيفة، بالإضافة إلى 6 سنوات من التحديثات الأمنية

يأتي الهاتف بمجموعة ألوان ويتميز الجهاز بإطار من الألومنيوم المصقول، ولوحة كاميرا معدنية مصقولة وبملمس يشبه النايلونمع تصميم يجمع بين الإحساس والهوية البصرية القوية.

من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف نحو سعر 800 يورو في الأسواق الأوروبية.