تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
4 اقتراحات.. قرار عاجل من الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي| تفاصيل
عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري في قنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مذهلة .. كل ما تريد معرفته عن هاتف Motorola Edge 70 Ultra

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف موتورولا Motorola Edge 70 والذي يأتي بتصميم فائق النحافة و بسمك 5.99 ملم فقط ووزن لا يتجاوز جوالي  159 جراما، ما يجعله واحدا من أنحف الهواتف في فئته.

ويقدم هاتف موتورولا Edge 70 لمزيج من الأناقة والأداء المذهل، والمتانة. كما يعد بتجربة استخدام متكاملة تشمل أداء سلسا، متانة، وتجربة عرض متميزة، وتحسينات على مستوى الأمان.

مواصفات موتورولا Motorola Edge 70

أما عن شاشة الهاتف فهو يأتي بشاشة كبيرة من نوع pOLED، تتميز بسطوع قوي ودقة عرض عالية، لتوفر تجربة مشاهدة غامرة سواء في الاستخدام اليومي أو الألعاب. 

ويتمتع الهاتف بمعايير قوية من التحمل، مما يجعله مقاوما للتآكل والاستخدام  لساعات 

ويعتمد الهاتف على بطارية سيليكون-كربون مدعومة بخيارات شحن سريع سلكي ولاسلكي، مع وعود بأداء يدوم طويلا دون الحاجة للشحن المتكرر.

زودت شركة موتورولا هاتف Edge 70 بنظام لتصوير مزدوج يضم عدستين بدقة 50 ميجابكسل وذلك مع مثبت بصري للصورة وعدسة واسعة للغاية، ما يجعله خيارا مميزا لمحبي التصوير، 

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع تحسينات خاصة من موتورولا وتجربة استخدام نظيفة، بالإضافة إلى 6 سنوات من التحديثات الأمنية

 يأتي الهاتف بمجموعة ألوان ويتميز الجهاز بإطار من الألومنيوم المصقول، ولوحة كاميرا معدنية مصقولة وبملمس يشبه النايلونمع تصميم يجمع بين الإحساس والهوية البصرية القوية.

من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف نحو سعر 800 يورو في الأسواق الأوروبية.

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

زد

زد 2005 يفوز على بتروجت بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية

أستون فيلا

أستون فيلا يهزم وولفرهامبتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

برايتون

نوتنجهام فورست يخسر من برايتون 2\0 في الدوري الإنجليزي

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

