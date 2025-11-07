موتورولا تكشف عن هاتفها النحيف Edge 70 .. بسعر مغرٍ ينافس آيفون وسامسونج

كشفت شركة موتورولا، عن هاتفها الجديد Edge 70، الذي يعد الهاتف الأكثر نحافة في تاريخ الشركة حتى الآن، ويهدف إلى منافسة هواتف مثل iPhone Air و Galaxy S25 Edge من سامسونج من حيث التصميم.

ويتميز هاتف موتورولا Edge 70، بسمك يبلغ 5.99 ملم فقط، مما يجعله أقرب إلى الهواتف النحيفة من حيث الشكل، ولكنه يأتي بسعر أقل بكثير.

سعر تنافسي مقابل المواصفات

فيما يتعلق بالسعر، يعد Edge 70 خيارا اقتصاديا مقارنة بهواتف آبل و سامسونج، حيث تم تسعيره بسعر 700 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة و900 دولار، ويعد هذا السعر أقل بكثير من iPhone Air الذي يبدأ من 1199 دولار وسامسونج Galaxy S25 Edge الذي يبدأ من 1099 دولار.

Edge 70

تصميم بسيط ومواصفات عملية

يتميز هاتف Edge 70 بتصميم بسيط مع ظهر بلاستيكي ناعم، مما يجعله يبدو أقل فخامة مقارنة بهواتف أخرى ذات خلفية زجاجية، لكنه يوفر في المقابل متانة أكبر.

كما يحتوي الهاتف على شريط Pantone صغير في الأسفل يعكس شراكة مع موتورولا لتقديم ألوان مبتكرة مثل اللون الأخضر الهادئ.

فيما يخص الأداء، يأتي هاتف Edge 70 مع معالج Snapdragon 7 Gen 4، وهو معالج أقل قوة مقارنة بالمعالجات الرائدة، ولكن من المتوقع أن لا يؤثر ذلك بشكل كبير على الأداء اليومي.

كما يوفر الهاتف ميزات ذكاء اصطناعي متعددة يمكن الوصول إليها عبر زر مختصر.

Edge 70

كاميرات متقدمة وأداء لائق

يأتي هاتف Edge 70، مجهز بثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، بما في ذلك كاميرا عريضة الزاوية وكاميرا تليفوتو، وهو ما يعزز من جاذبية الهاتف للمستخدمين المهتمين بالتقاط صور عالية الجودة.

لم تؤكد موتورولا بعد إطلاق الهاتف في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن يتم توافره في أسواق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبا.