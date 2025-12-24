قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طليقتي قالتلي مش هشوف ابني.. أب يكشف مأساته بحرمانه من ابنه لمدة 6 سنوات
غيابات بالجملة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة سموحة في كأس الرابطة
لقطات من مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.. شاهد
محافظ أسوان يبحث مع أسقف إدفو ترتيبات زيارة البابا تواضروس للمحافظة
أشرف زكي: إحنا حطينا ايدينا على الشخص اللي صور ريهام عبد الغفور
هند الضاوي: لقاء نتنياهو وترامب قد يحسم قرار الحرب على جبهة حزب الله
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. استقرار ملحوظ بالبنوك
يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة
7 أشخاص تحت الأنقاض.. تفاصيل جديدة حول انهيار عقار إمبابة
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
برلمان

دخان كثيف وأصوات مزعجة؟ مشروع قانون المرور يفرض عقوبات على المخالفين

قانون المرور
قانون المرور

نصت المادة 72 مكرر من مشروع قانون المرور الجديد التعديل على توقيع غرامات مالية على المركبات التي تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

قانون المرور الجديد مشروع قانون المرور الجديد مجلس الوزراء الجرائم المرورية حوادث الطرق

