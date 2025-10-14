قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بشاشة مذهلة وأداء قوي.. موتورولا تطلق هاتف Moto G100 Pro

لمياء الياسين

 طرحت شركة موتورولا هاتف Moto G100 Pro في الصين كنسخة مُعاد تسميتها من هاتف Moto G86 Power .

 يتميّز الهاتف ببطارية كبيرة ومواصفات متوسطة الأداء مُصممة خصيصًا للمستخدمين العمليين. والآن، أطلقت الشركة هاتف Moto G100 في الصين، كاشفةً عن ترقيات رئيسية في عتاده وسعرٍ مُغري لمن يُفضلون الأداء الموثوق وعمر البطارية الطويل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الهاتف

مواصفات و مميزات Moto G100
 

يتميز هاتف Moto G100 بشاشة LCD عالية الدقة بالكامل (Full HD+) مقاس 6.72 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز. يوفر الجهاز سطوعًا يصل إلى 1050 شمعة/متر مربع، ويدعم تقنية التعتيم المستمر (DC Dimming) لراحة أفضل للعين، والتي تصفها الشركة بأنها شاشة "تخفف إرهاق العين". كما يتضمن الجهاز مكبري صوت ستيريو مزدوجين لتجربة صوتية متوازنة.

يعمل هاتف Moto G100 بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الثاني ، المُصمم بتقنية 4 نانومتر، مما يضمن أداءً وكفاءةً مُحسّنين. ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 256 جيجابايت، ولكنه لا يدعم توسيع بطاقات microSD.
يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط عبر منفذ USB Type-C. يعمل بنظام Android 15 مع واجهة موتورولا شبه الأصلية لأداء سلس.

هاتف موتو جي 100
 

للتصوير، يضم هاتف Moto G100 مستشعرًا رئيسيًا من نوع Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو خلفية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. ومن الميزات الأخرى دعم تقنية NFC، وميزة التعرف على بصمات الأصابع من الجانب، وتبريد الجرافيت، ومقاومة الغبار والرذاذ IP64. تبلغ أبعاد الهاتف 166.23 × 76.5 × 8.6 ملم، ويزن 210 جرامات، وله غطاء خلفي مصنوع من جلد نانوي عالي الجودة، مما يمنحه ملمسًا فاخرًا.

سعر وتوافر Moto G100
 

يعد سعر هاتف Moto G100 هو 1,339 يوانًا (حوالي 188 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. ويتوفر بألوان الأسود البركاني، والأزرق السماوي، والأخضر الزمردي.

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

سرطان الرئة

تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

