بشاشة مذهلة وأداء قوي.. موتورولا تطلق هاتف Moto G100 Pro

طرحت شركة موتورولا هاتف Moto G100 Pro في الصين كنسخة مُعاد تسميتها من هاتف Moto G86 Power .

يتميّز الهاتف ببطارية كبيرة ومواصفات متوسطة الأداء مُصممة خصيصًا للمستخدمين العمليين. والآن، أطلقت الشركة هاتف Moto G100 في الصين، كاشفةً عن ترقيات رئيسية في عتاده وسعرٍ مُغري لمن يُفضلون الأداء الموثوق وعمر البطارية الطويل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الهاتف

مواصفات و مميزات Moto G100



يتميز هاتف Moto G100 بشاشة LCD عالية الدقة بالكامل (Full HD+) مقاس 6.72 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز. يوفر الجهاز سطوعًا يصل إلى 1050 شمعة/متر مربع، ويدعم تقنية التعتيم المستمر (DC Dimming) لراحة أفضل للعين، والتي تصفها الشركة بأنها شاشة "تخفف إرهاق العين". كما يتضمن الجهاز مكبري صوت ستيريو مزدوجين لتجربة صوتية متوازنة.

يعمل هاتف Moto G100 بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الثاني ، المُصمم بتقنية 4 نانومتر، مما يضمن أداءً وكفاءةً مُحسّنين. ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 256 جيجابايت، ولكنه لا يدعم توسيع بطاقات microSD.

يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط عبر منفذ USB Type-C. يعمل بنظام Android 15 مع واجهة موتورولا شبه الأصلية لأداء سلس.

هاتف موتو جي 100



للتصوير، يضم هاتف Moto G100 مستشعرًا رئيسيًا من نوع Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو خلفية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. ومن الميزات الأخرى دعم تقنية NFC، وميزة التعرف على بصمات الأصابع من الجانب، وتبريد الجرافيت، ومقاومة الغبار والرذاذ IP64. تبلغ أبعاد الهاتف 166.23 × 76.5 × 8.6 ملم، ويزن 210 جرامات، وله غطاء خلفي مصنوع من جلد نانوي عالي الجودة، مما يمنحه ملمسًا فاخرًا.

سعر وتوافر Moto G100



يعد سعر هاتف Moto G100 هو 1,339 يوانًا (حوالي 188 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. ويتوفر بألوان الأسود البركاني، والأزرق السماوي، والأخضر الزمردي.