أخبار العالم

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية
أ ش أ

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء، مقتربة من المستوى القياسي البالغ 4,200 دولار للأوقية، في ظل استمرار الزخم الصعودي للمعدن النفيس دون انقطاع.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.18% ليصل إلى 4,191.73 دولار للأوقية، وذلك بحسب بيانات منصة "ماركت ووتش".


جاء هذا الارتفاع عقب تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده للصين، متوعدا بفرض قيود على صادرات زيت الطهي، في ظل إحجام بكين عن شراء فول الصويا الأمريكي.


وشهدت الأسواق الأمريكية أمس تراجعا حادا، حيث خسر مؤشر إس آند بي 500 نحو 450 مليار دولار من قيمته خلال لحظات عقب تصريحات ترامب.


وتأتي هذه التصريحات في إطار فصل جديد من التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين، بعدما فرضت الصين قيودا على صادرات المعادن النادرة.


وساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة، ما دعم أسعار الذهب.


وأكد رئيس الفيدرالي جيروم باول، في خطاب ألقاه خلال مؤتمر اقتصادي في فيلادلفيا أمس، أن السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من التيسير، مشيرا إلى ضعف سوق العمل وتجدد مخاطر التضخم.


وقال باول إن سوق العمل "أظهر مخاطر هبوطية كبيرة"، لافتا إلى أن العرض والطلب على العمالة انخفضا بشكل حاد.. مضيفا أن الفيدرالي يقترب من إنهاء عملية تقليص الميزانية العمومية، مع مراقبة مجموعة واسعة من المؤشرات قبل اتخاذ القرار.


وتتوقع مؤسسة "جي بي مورجان" أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الخفض الثاني لسعر الفائدة هذا العام خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعدما لمح باول إلى أن التحرك ببطء في تخفيف السياسة النقدية قد يضر الاقتصاد.


وأضافت المؤسسة، في مذكرة، أن تصريحات باول الأخيرة عززت التوقعات بخفض إضافي للفائدة بدءا من اجتماع 28-29 أكتوبر، مشيرة إلى أن الأسواق كانت تتوقع بالفعل هذا التوجه، إلا أن الخطاب شكل "تأكيدا قويا" عليه.
 

التداولات الآسيوية المستوى القياسي استمرار الزخم الصعودي للمعدن النفيس منصة ماركت ووتش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود على صادرات زيت الطهي

