الإغاثة الطبية بغزة: استقبال 170 ألف جريح في مستشفيات القطاع خلال عامين

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال عامين نحو 170 ألف مواطن فلسطيني جُرحوا جراء الأحداث المختلفة.

وأشار إلى أن حوالي 25% من هؤلاء الجرحى بحاجة إلى عمليات جراحية متقدمة، خاصة لترميم الكسور، بينهم أكثر من 5 آلاف مواطن فقدوا أطرافهم.

الحاجة إلى تدخل طبي وتأهيلي طويل الأمد

وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أن نحو 42 ألف جريح بحاجة إلى تدخل طبي وتأهيلي طويل المدى، في ظل استمرار تداعيات الإصابات والحاجة إلى إعادة التأهيل الطبي والنفسي.

انتشار أمراض الجهاز التنفسي والهضمي في غزة

وأوضح ياغي أن الأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي تشكل نسبة كبيرة من الحالات الصحية في القطاع، حيث سجلت وزارة الصحة حتى نهاية سبتمبر أن 68% من المرضى في المراكز الصحية يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي. كما يعاني 32% من المرضى من أمراض الجهاز الهضمي والإسهال وغيرها من الأمراض المرتبطة بالظروف الصحية والبيئية في القطاع.

التحديات الإنسانية والضغط على الخدمات الصحية

وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية إلى أن هذه الأرقام تعكس الضغط الكبير على القطاع الصحي في ظل الاكتظاظ السكاني والظروف الإنسانية الصعبة في غزة، مما يستدعي دعمًا مستمرًا لتعزيز قدرات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لتلبية احتياجات السكان.