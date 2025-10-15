أحمد صبحي: الثقة والغدر جوهر الدراما في مسلسل أزمة ثقة

كشف السيناريست أحمد صبحي أن فكرة الثقة وما يقابلها من غدر كانت المحور الأساسي الذي بنى عليه أحداث مسلسله الناجح "أزمة ثقة"، موضحًا أن هذا المفهوم يمثل الأساس الذي تُبنى عليه جميع العلاقات الإنسانية.

وقال صبحي، خلال حواره برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، إن الثقة هي العنصر المحرك لكل شيء في الحياة، مضيفًا: "من غير الثقة الناس ما تقدرش تتعامل مع بعض، هي الأساس في كل علاقة إنسانية".

وأشار إلى أن مجرد طرح فكرة الثقة في الدراما يثير تفاعلاً كبيرًا لدى الجمهور، لأنها تمسّ تجارب الناس الشخصية مع الأصدقاء والأقارب وزملاء العمل، وهو ما يخلق رابطًا وجدانيًا قويًا بين المشاهد والعمل الفني.

وأوضح أن المسلسل أثار تساؤلاً مهمًا حول إمكانية انعدام الثقة داخل الأسرة الواحدة، وهي النقطة التي اعتبرها من أكثر العوامل التي جذبت الجمهور لمتابعة الأحداث، قائلًا: "المشاهد بقى نفسه يعرف لحد فين ممكن توصل أزمة الثقة، وده اللي خلاه متابع بحماس.