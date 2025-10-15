قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
توك شو

أحمد صبحي: الثقة والغدر جوهر الدراما في مسلسل أزمة ثقة

إسراء صبري

كشف السيناريست أحمد صبحي أن فكرة الثقة وما يقابلها من غدر كانت المحور الأساسي الذي بنى عليه أحداث مسلسله الناجح "أزمة ثقة"، موضحًا أن هذا المفهوم يمثل الأساس الذي تُبنى عليه جميع العلاقات الإنسانية.

وقال صبحي، خلال حواره برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، إن الثقة هي العنصر المحرك لكل شيء في الحياة، مضيفًا: "من غير الثقة الناس ما تقدرش تتعامل مع بعض، هي الأساس في كل علاقة إنسانية".

وأشار إلى أن مجرد طرح فكرة الثقة في الدراما يثير تفاعلاً كبيرًا لدى الجمهور، لأنها تمسّ تجارب الناس الشخصية مع الأصدقاء والأقارب وزملاء العمل، وهو ما يخلق رابطًا وجدانيًا قويًا بين المشاهد والعمل الفني.

وأوضح أن المسلسل أثار تساؤلاً مهمًا حول إمكانية انعدام الثقة داخل الأسرة الواحدة، وهي النقطة التي اعتبرها من أكثر العوامل التي جذبت الجمهور لمتابعة الأحداث، قائلًا: "المشاهد بقى نفسه يعرف لحد فين ممكن توصل أزمة الثقة، وده اللي خلاه متابع بحماس.

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

المتحف المصري الكبير

غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي

دار الإفتاء

هل تجوز الشراكة في بناء قاعة أفراح؟.. أمين الإفتاء: يجوز بضوابط شرعية

خالد الجندي

خالد الجندي: جنات عدن تمثل النعيم الأبدي للمؤمنين

خالد الجندي

الجندي يفسر سر اختيار الذهب لوصف نعيم الجنة ويدلل على رمزية اللون الأخضر

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

