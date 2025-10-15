أبو العينين: مصر أفشلت مخططات إسرائيل وأثبتت قدرتها على حماية القضية الفلسطينية

قال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مصر نجحت في إفشال خطط إسرائيل التي كانت تستهدف فرض مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، مؤكدًا أن الموقف المصري الثابت حال دون تنفيذ هذه المخططات.



وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن مصر أثبتت للعالم أنها قادرة على تحقيق العدالة ورسم خطوط حمراء واضحة، من أبرزها رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأشار أبو العينين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك بـ ثوابت القضية الفلسطينية، ودعا إلى خطة شاملة لإعمار غزة ورؤية مستقبلية تحقق السلام العادل والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.