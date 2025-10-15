رفعوا اسم البلاد.. أبو العينين: أقدم التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر أفشلت خطط إسرائيل، وتمكنت من القضاء على قصة الشرق الأوسط الكبير التي كانت تسعى لها إسرائيل.





وأضاف أبو العينين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: 'الدول عرفت إن مصر قادرة على تحقيق العدالة، وأن هناك خطوطا حمراء، بينها رفض تهجير الفلسطينيين'.



وأوضح: 'الرئيس السيسي أكد على ثوابت القضية الفلسطينية ولم يسمح بتصفيتها، ودعا لخطة إعمار غزة ومستقبل الشرق الأوسط'.واسترسل: أقدم التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة التي رفعت اسم البلاد عاليا بقوتها وتدريبها وقدراتها العالمية.



