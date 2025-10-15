قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو
وزير الاسثتمار: مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي
أبو العينين: قمة شرم الشيخ للسلام انتصار للدبلوماسية المصرية.. فيديو
روته: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ملك الأردن ورئيسة وزراء إيطاليا يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب
حماس: سلمنا ما لدينا من محتجزين أحياء ورفات جثث وصلنا إليها
أبو العينين: مصر أفشلت مخططات إسرائيل وأثبتت قدرتها على حماية القضية الفلسطينية
رفعوا اسم البلاد.. أبو العينين: أقدم التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة
هل يجوز شراء شقة لـ «الاستثمار» عبر التمويل العقاري؟.. الإفتاء تجيب
إزالة 14 مكمورة فحم مخالفة على مساحة 3000 متر بالبحيرة
رفعوا اسم البلاد.. أبو العينين: أقدم التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر أفشلت خطط إسرائيل، وتمكنت من القضاء على قصة الشرق الأوسط الكبير التي كانت تسعى لها إسرائيل.
 


وأضاف أبو العينين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: 'الدول عرفت إن مصر قادرة على تحقيق العدالة، وأن هناك خطوطا حمراء، بينها رفض تهجير الفلسطينيين'.
 

وأوضح: 'الرئيس السيسي أكد على ثوابت القضية الفلسطينية ولم يسمح بتصفيتها، ودعا لخطة إعمار غزة ومستقبل الشرق الأوسط'.واسترسل: أقدم التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة التي رفعت اسم البلاد عاليا بقوتها وتدريبها وقدراتها العالمية.

 

البيتزا
لينك آند كو 02 الكهربائية
نيسان صني
تسلا
