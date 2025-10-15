أبو العينين: الدبلوماسية المصرية سطرت ملحمة كبيرة في قمة شرم الشيخ للسلام

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قمة شرم الشيخ للسلام حدث جلل، فهو أكبر حدث هام تم منذ 80 عاما.

وأضاف أبو العينين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وقف إطلاق النار والحرب في غزة تمت نتيجة نداء الرئيس السيسي يوم 28، مشددا على أن قمة شرم الشيخ تم ترتيبها بإتقان.

وشدد على أن نجاح القمة انتصار كبير للدبلوماسية المصرية المدروسة، وإدارة تلك الدبلوماسية.



ولفت إلى أن مصر نفذت ملحمة رائعة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والدبلوماسية المصرية سطرت ملحمة كبيرة في قمة شرم الشيخ للسلام.