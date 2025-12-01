تأجيل محاكمة سعد لمجرد بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة

أعلن محامو الفنان سعد لمجرد، مستجدات تفاصيل محاكمته، في قضية اتهامه بالاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ سعد لمجرد، عبر انستجرام، بيانا مفاده: «تعلن هيئة دفاع الفنان سعد لمجرد أنها تبلغت قرار تأجيل الجلسة، نظرًا للحالة الصحية لرئيسة المحكمة. وإذ تتفهم الهيئة مبررات هذا القرار، فإنها تُعرب في المقابل عن أسفها لاستمرار تأجيل البت النهائي في هذه القضية لعدة أشهر إضافية، رغم أن النيابة العامة كانت قد طالبت بصدور قرار بعدم الملاحقة منذ أربع سنوات ونصف».

وتابع البيان: «أما بالنسبة إلى الملف الثاني (ملف) باريس المتوقع النظر فيه أمام محكمة كريتاي خلال عام 2026، فقد تقرر أيضا تأجيل الجلسة، وذلك في ضوء ما تبين من سلوك المدعية. إذ جرى استدعاؤها للمثول أمام المحكمة على خلفية اتهامها بمحاولة الابتزاز بحق موكلنا سعد لمجرد وبالاشتراك في تشكيل عصابة بهدف الإعداد لعملية احتيال مرتبطة بسير العدالة».

وأضاف البيان: «ويؤكد سعد لمجرد، الذي لا تعنيه سوى هاتان القضيتان لا غير ، تمسكه ببراءته منذ تسع سنوات، ويعبر عن تطلعه إلى أن تتحقق العدالة كاملة في أقرب وقت».

محاكمة سعد لمجرد

وفى شهر يونيو الماضي ، كان سعد لمجرد الذي حكم عليه بعد محاكمة أولى بالسجن ست سنوات من جانب محكمة الجنايات في باريس عام 2023.



وقبل تأجيل المحاكمة الثانية، طلب عقد جلسة استماع مغلقة وتمت الموافقة على ذلك لصالح الطرف المدني.



وخلال المحاكمة الأولى، أدانت محكمة الجنايات في باريس لمجرد بتهمة اغتصاب وضرب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016.

ووجهت إليه في الماضي تهمة الاغتصاب في ظروف مماثلة في نيويورك والدار البيضاء بالمغرب.

ويحظى لمجرد البالغ 40 عاما بشعبية كبيرة في المغرب، إذ يتابعه أكثر من 15 مليون شخص عبر إنستجرام، وتضم قناته على يوتيوب 16 مليون مشترك.