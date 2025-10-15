أحمد موسى: مصر تدعو لقمة عالمية لإعادة إعمار غزة بتكلفة 70 مليار دولار

كشف الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستعد لاستضافة قمة عالمية لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تصل إلى سبعين مليار دولار، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم الركام الناتج عن الدمار في غزة بلغ نحو 55 ألف طن، أي ما يعادل 13 هرمًا من أهرامات الجيزة.



وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في مشاريع إعادة الإعمار، ما يؤهلها لقيادة هذا الملف الحيوي.

وأكد أن المؤتمر المرتقب سيشهد مشاركة دولية واسعة من مختلف الأطراف المعنية، بهدف حشد الدعم المالي والفني لإعادة إعمار القطاع وعودة الحياة الطبيعية إلى سكانه.

