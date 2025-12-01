قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السفير التركي بالقاهرة يعرب عن تقديره للمبدعين في حفل "تكريم" السنوي

السفير التركي و زوجته
السفير التركي و زوجته
فرناس حفظي

أعرب السفير التركي صالح موطلو شن عن سعادته بحضور حفل جوائز تكريم السنوي في قصر عابدين، الذي يُكرم فيه الرواد الاجتماعيين والاقتصاديين المتميزين، وكتب على صفحته  الرسمية على  موقع فيسبوك: لقد كان من دواعي سروري أن أرى تكريم راوية منصور لإنجازها الاستثنائي في إنشاء مزرعة إيكولوجية في مصر، والتي تعكس التزاما بالزراعة المستدامة وحماية البيئة.


 وتابع : كما سعدت بلقاء صديقي القديم عاكف المغربي، الذي نال التكريم تقديرا لخدماته الرائدة في طب العيون وعمله الاجتماعي في أفريقيا، وقد أُعجبني أيضا تكريم الراحلة علا غبور على جهودها المتميزة في مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357 بالقاهرة، والذي زرتُه عن قرب لأطلع على أثره الكبير.


و أضاف السفير التركي قائلا: وأشيد كذلك ببرامج التدريب المهني التي تنفذها شركة السويدي إليكتريك، والتي تُمكّن الشباب المصري وتعدّ جيلًا جديدًا من الكفاءات، وقد حضرنا مؤخرًا آخر حفل تخريج نظمته الشركة برفقة السيد أحمد السويدي، كما زرت مشروع الزراعة الإيكولوجية والاجتماعية سيكم (SEKEM)، الذي حصل على العديد من الجوائز العالمية، وأرى فيه نموذجًا مميزًا للابتكار والاستدامة.


كما وجه السفير التركي صالح موطلو شن تهانيه لجميع الحاصلين على الجوائز، مشيرا إلى أن  المستوى الرفيع للأعمال المكرمة كان ملهما حقا.

