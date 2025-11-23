السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي

التقى السفير التركي في مصر، صالح موتلو شان، بالطفل المصري عمر علي حافظ القرآن الكريم وعائلته في مقر إقامته بالقاهرة، معلنًا عن تعهده بدعمه شخصيًا وتشجيعه على موهبته الفريدة.



وقال سفير تركيا صالح موتلو شان، عبر حسابه على منصة "إكس": "التقيت في مقر إقامتنا بالحافظ لكتاب الله الطفل المصري عمر علي وعائلته. وقد تعهّدتُ بدعم عمر شخصيًا".

يذكر أن الطفل المصري حافظ القرآن عمر علي، 12 عامًا، أثار إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، خلال مشاركته في مسابقة دولة التلاوة، الذي يتم تقديمه عبر قناة سي بي سي، حيث ظهر الطفل بأداء مميز، وأظهر موهبة استثنائية وقدرات صوتية، أشادت بها لجنة تحكيم المسابقة في تجويد القرآن الكريم.