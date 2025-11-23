قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

تشهد مزارع الدواجن والبيض مرحلة حرجة رغم الزيادة الكبيرة فى الإنتاج والذى أدى إلى تراجع الأسعار فكان فى مصلحة المستهلك ولكن من ناحية أخري يعانى المربيين من بيع الدواجن بأقل من التكلفة وسط تخوفات من خروج عدد كبير من المنتجين من السوق .

نزيف المربيين مستمر

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن مربي الدواجن  في نزيف خسائر كبير بسبب انخفاض أسعار الدواجن والبيض ويلزم التحرك السريع لحماية واستمرارية التدفق  المتزايد في الانتاج منذ شهر يونية الماضي .

بيع الدواجن بأقل من التكلفة 

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " أنه يتم بيع الدواجن بالمزرعه أقل من  التكلفة حيث يتراوح فرق البيع بين التكلفة الفعلية والدواجن أثناء البيع بخسارة من 10 لـ 20 جنيه   للدجاجة الواحدة وعليه المربي الذي لديه ٥٠٠٠ دجاجة خسارته تتجاوز ١٠٠ الف جنيه والاستمرار في هذا السياق بالتأكيد سيعرض المربى لمستويات خسارة كبيره و بالتالى سيخرج من الانتاج ويتراجع العرض وترتفع الاسعار .
 

وناشد "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " بضرورة سرعة الحفاظ على المنتج و المنتجين بتحرك كافة الجهات و المنافذ الحكومية لسحب الفائض من الانتاج وذبحة وتخزينة لاسابيع قليلة وضخه مره اخرى فى مواسم الاستهلاك العالى والتي تبدأ مع انتهاء فترة  الصيام للأخوة الاقباط وبداية موسم شعبان ورمضان حيث الاستهلاك و السحب الكبير على الدواجن . 

وقف أى استيراد
 

كما طالب بالاسراع فوراً فى وقف اى استيراد للدواجن المجمدة التى يزيد سعرها الان عن الدواجن المحلية بـ 40 % وتوفيراً للنقد الاجنبى فدعم المنتج الوطنى واجب نتحمل جميعاٌ مسئوليتة وهذه رؤية واضحة للقيادة السياسية وسياسة الحكومة لتوطيد وتعظيم الانتاج الوطنى
 

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 55 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 60 جنيها ، أى انخفضت 5  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 65 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.
 

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 77 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهًا.

كذلك استقرا سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 لـ 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 115 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

الدواجن البيض أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد