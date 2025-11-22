تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. اعرف الكيلو وصل كام؟

يبحث المواطنون يوميا على أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت مؤخرا انخفاضا كبيرا بالأسواق والبورصة ويرجع هذا الانخفاض بسبب ضخ كميات كبيرة أمام المواطنين مما أدى إلي زيادة المعروض وبالتالى انخفضت الأسعار

ويقدم موقع "صدي البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 نوفمبر بالبورصة وللمستهلك بالأسواق ، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض تراجعا يوما بعد يوم ، وذلك نتيجة لانخفاض سعر الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة إنتاجه الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 55 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 60 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر59 جنيها.



كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 77 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهًا.

كذلك استقرا سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.



سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 155 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 115 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

انتاج الدواجن والبيض

ومن جانبه ، أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر بيع كرتونة البيض للمستهلك يصل لـ 110 و115 جنيها.



وقال ثروت الزيني خلال تصريحات تليفزيونية ”محدش يشتري كرتونة البيض بسعر أكتر من 120 جنيه للكرتونة".

وتابع ثروت الزيني: "سيكون هناك انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض في المستقبل القريب"، مضيفا:" نستهلك 4.5 مليون دجاجة في اليوم".

وأكمل ثروت الزيني، أننا نقوم بإنتاج 16 مليار بيضة سنويا وهناك انتظام في الدورات الإنتاجية للدواجن.