فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية

انتشرت الفترة الأخيرة تخوفات بين الأهالي وأولياء الأمور من انتشار بعض الأمراض التنفسية، وإصابة الأطفال داخل المدارس، كما انتشرت دعاوي المواطنين لارتداء الكمامة مرة أخرى والتعامل بحذر مع أي مصاب يظهر عليه أعراض الإنفلونزا والبرد.



انتشار فيروس جديد





ومن جانبه كشف د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، حقيقة تلك المنشورات والرد عليها علمياً قائلاً : لماذا نشعر كل شتاء أن «هذا العام هو الأسوأ»؟



وتابع قائلاً : كل عام نسمع العبارات نفسها - الأطفال يمرضون أكثر من المعتاد - السعال والحرارة لا يزولان - المدرسة بأكملها مريضة.



الحقيقة العلمية أن الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء هي ذاتها تقريبا كل عام، لكن هناك أسبابا واضحة تجعل الأعراض تبدو أشد وأطول في السنوات الأخيرة.



فيروس الماربورج

وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد فيروس مجهول ولا فيروس عالي الخطورة ولا أي نوع من أنواع الفيروسات المجهولة بمصر.

واوضح أن فيروس الماربورج، ليس موجود في مصر، فهو لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن ينتقل عن المخالطة اللصيقة بسوائل الجسم.

الهيربس المنتشر معد

وذكر أن الهيربس طفح جلدي وهو مرض بسيط جدا وله لقاح ويختفي بعد فترة قليلة والهيربس معدي فمن أصيب به فعليه المكوث في المنزل وعدم الاختلاط بالآخرين.