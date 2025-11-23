قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
توك شو

فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية

إسراء صبري

انتشرت الفترة الأخيرة تخوفات بين الأهالي وأولياء الأمور من انتشار بعض الأمراض التنفسية، وإصابة الأطفال داخل المدارس، كما انتشرت دعاوي المواطنين لارتداء الكمامة مرة أخرى والتعامل بحذر مع أي مصاب يظهر عليه أعراض الإنفلونزا والبرد.
 

انتشار فيروس جديد
 
 

ومن جانبه كشف د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، حقيقة تلك المنشورات والرد عليها علمياً قائلاً : لماذا نشعر كل شتاء أن «هذا العام هو الأسوأ»؟


وتابع قائلاً : كل عام نسمع العبارات نفسها - الأطفال يمرضون أكثر من المعتاد - السعال والحرارة لا يزولان - المدرسة بأكملها مريضة.
 

الحقيقة العلمية أن الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء هي ذاتها تقريبا كل عام، لكن هناك أسبابا واضحة تجعل الأعراض تبدو أشد وأطول في السنوات الأخيرة.
 

فيروس الماربورج

وأكد  حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد فيروس مجهول ولا فيروس عالي الخطورة ولا أي نوع من أنواع الفيروسات المجهولة بمصر.

واوضح أن فيروس الماربورج، ليس موجود في مصر، فهو لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن ينتقل عن المخالطة اللصيقة بسوائل الجسم.

الهيربس المنتشر معد

وذكر أن الهيربس طفح جلدي وهو مرض بسيط جدا وله لقاح ويختفي بعد فترة قليلة والهيربس معدي فمن أصيب به فعليه المكوث في المنزل وعدم الاختلاط بالآخرين.

وزارة الصحة فيروس الماربورج الهيربس الأمراض التنفسية

