لتقليل شدة الأعراض.. الصحة تنصح المواطنين بلقاح الإنفلونزا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تجاهل الإجراءات الوقائية من الأمراض الفيروسية يؤدي إلى زيادة انتشارها، مشددًا على أن التوصيات الصحية الفعّالة تشمل النظافة الشخصية، التطهير، اللقاح، وعزل المريض فقط، وهي أكثر تأثيرًا من أي إجراءات أخرى.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن معدلات الإصابة بالأنفلونزا انخفضت بنسبة 99% في الفترة من 2019 حتى 2021، موضحًا أن الإصابة بعدة فيروسات على التوالي أمر شائع، ومع عودة المواسم الطبيعية بعد كورونا ستعود المناعة لما كانت عليه سابقًا.

وأشار حسام عبد الغفار إلى خطورة الإنفلونزا، قائلًا: "يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في حالات معينة، لكن أخذ اللقاح يقلل شدة الأعراض ويخفف من مضاعفات الأمراض التنفسية"، ناصحًا المواطنين خاصة الطلاب بالحصول على لقاح الأنفلونزا، مؤكدًا ضرورة منح الطالب المصاب أي فيروس تنفسي إجازة دون الحاجة لغلق المدرسة، لتقليل انتشار العدوى بشكل فعال.