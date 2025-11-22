حسام عبد الغفار: الهيربس المنتشر معد وعلى المصاب عدم الخروج

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن آخر إصابة حقيقة بفيروس الانفلونزا كانت في عام 2019 ثم جاءت موجة فيروس كورونا حتى تحول إلى فيروس تنفسي عادي.

وأضاف، عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء 6" على فضائية "الحياة"، أن الانفلونزا بدأت تعود مرة أخرى بعد كورونا، فأصبح جسم الإنسان ضعيف المناعة تجاه الفيروسات التنفسية الأخرى بسبب كوفيد.

وتابع: أنصح الآن بأخذ التطعيمات للوقاية من الفيروس، وأفضل تعليم الأطفال في المدارس غسل الأيدي بالماء والصابون، ومن أصيب فيروس فعليه ارتداء الكمامة.

وذكر أن الهيربس طفح جلدي وهو مرض بسيط جدا وله لقاح ويختفي بعد فترة قليلة والهيربس معدي فمن أصيب به فعليه المكوث في المنزل وعدم الاختلاط بالآخرين.