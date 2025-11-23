طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟

محمد القلاجى القارئ الصغير، المتسابق فى برنامج دولة التلاوة، الذى يحاكى كبار القراء، كثر البحث عنه فى الساعات الأخيرة بعدما تصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي، عقب خطفه الأنظار بملامحه البريئة وصوته العذب الذى أسر القلوب خلال تلاوته العطرة لأيات من سورة الفتح.

استطاع أصغر متسابق فى دولة التلاوة محمد القلاجي أن يخطف قلوب الجميع أثناء تلاوته لبعض الآيات القرآنية، فقد كان حالة استثنائية؛ طفل صغير لكنه يحمل في صوته وقار الكبار.

اختار محمد القلاجي أن يقرأ سورة "الفتح"، بدءًا من قول الله تعالى: “لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق” إلى آخر السورة، بصوته العذب المتقن فى القرآن، الذى يجعلك تراه وكأنه قارئا من العظماء وليس طفلا صغيرا.

وبالفعل نال الطفل بصوته العذب أشادة الجميع وتفاعل الكثير معه فكان مع كل آية يتلوها يرددون «الله.. الله».

وعندما أنهى تلاوته، انهالت عليه الإشادات من لجنة التحكيم، ووصفوه بأنه وُلد في زمن غير زمنه، وأن مكانه الطبيعي مع كبار القراء مثل الشيخ الحصري وأصحابه، تقديرًا لموهبته الفريدة.

ولم يخف الشيخ حسن عبد النبي، وكيل مراجعة المصحف بالأزهر وعضو لجنة التحكيم، إعجابه به، وقال إنه يمتلك مستقبلًا واعدًا، وأعلن تبنيه رسميًا تحت مظلة إدارة شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، ليكون له طريقا واضحا نحو العمل مع وزارة الأوقاف أو جامع الأزهر.

ولم تكن هذه مجرد إشادة، بل كانت الأرقام شاهدة على ذلك، إذ حصل محمد على 271 درجة، أعلى مجموع بين جميع متسابقين الحلقة، ممن يفوقونه سنًا، ليؤكد أن الموهبة الحقيقية لا تعرف حدودًا.

وفى التقرير التالى سنذكر معلومات أكثر عن هذا الطفل الفذ.

محمد القلاجي

-هو محمد أحمد حسن القلاجي، الفتى البالغ من العمر 12 عامًا، يدرس بالصف الثاني الإعدادي الأزهري.

ولد محمد القلاجي بقرية الناصرية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، ودرس في معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين، وحفظ القرآن الكريم في سن العشر سنوات.

وحصل العام الماضي على المركز الأول فى مسابقة بورسعيد الدولية في الابتهال الديني والإنشاد.



- لقب بأصغر إمام في العالم بعد أمّ المصلين بعدد من المساجد، حيث ذاع صيته في شهر رمضان الماضي بعد أن أحيا الليالي الرمضانية بالمساجد الكبرى.

فقد كان "القلاجي"يستمع مع والده لكبار القراء أبرزهم الشيخ راغب مصطفى غلوش.



- يتمنى القارئ الصغير الالتحاق بكلية الطب، ويهوى ممارسة كرة القدم، ويشجع النادي الأهلي.

وقبل المشاركة في برنامج دولة التلاوة، وعد الطفل محمد القلاجي أهله بأن يصبح قارئًا مبتهلًا في إذاعة القرآن الكريم في حال فوزه بالمسابقة، مؤكدًا أن حلمه هذا هو البداية لمسيرة طويلة في خدمة القرآن الكريم.

دولة التلاوة

برنامج «دولة التلاوة» يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الشابة في الترتيل والتجويد من مختلف محافظات مصر.

وتبثه قنوات الحياة وCBC والناس بجانب منصة watch it،، الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءا من كل أسبوع.

14 ألف متسابق في الاختبارات الأولية

شهد البرنامج مشاركة واسعة تجاوزت 14 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية، ضمن تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحظى المتسابقون بفرصة التقييم أمام لجنة تحكيم من قامات دينية وصوتية مرموقة.

لجنة تحكيم من كبار علماء وقراء العالم الإسلامي

تضم لجنة التحكيم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك كضيوف شرف عدد من الأسماء اللامعة:

الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، القارئ أحمد نعينع، القارئ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز كبرى وتكريمات مميزة

تبلغ قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف كاملًا بصوتيهما وإتاحته على قناة "مصر قرآن كريم".

كما ينال الفائزان شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

اختيار أفضل 32 موهبة لخوض المنافسة النهائية

بعد مراحل تصفية دقيقة، تم اختيار أفضل 32 قارئًا من المتقدمين، تحت إشراف لجنة علمية بوزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعد برنامج "دولة التلاوة" خطوة محورية لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وترسيخ الدور المصري التاريخي كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي.