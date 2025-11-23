قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قطر تعلن عن تعاون استراتيجي مع مهرجان القاهرة السينمائي

حسن عبدللا الذوادي رئيس لجنة الأفلام
حسن عبدللا الذوادي رئيس لجنة الأفلام
أحمد إبراهيم

أعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر أنها بصدد عقد تعاون استراتيجي مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،أحد أعرق وأبرز المهرجانات السينمائية في العالم العربي والشرق الأوسط وإفريقيا، لتنفيذ رؤية مشتركة للجانبين متمثلة بتعزيز مكانة السينما العربية على الساحة العالمية وتوسيع حضورها وتنافسيتها في مختلف الأسواق الدولية .

ويشكل هذا التعاون أحد أولى الخطوات التي تتخذها لجنة الأفلام تجاه تحقيق أهدافها بدعم استمرارية نمو قطاع صناعة الأفلام في العالم العربي وتعزيز تكامل الجهود والتعاون بين مختلف دول المنطقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج المشترك، بما يعزز من الابتكار والإبداع لدى المواهب الناشئة والمحترفة على حد سواء، ويسهم بالارتقاء بالمنظومة السينمائية العربية .

وتعمل لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر ومهرجان القاهرة حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على أطر التعاون التي سيتم العمل عليها بينهما، بما يشمل تحديد فرص تعزيز الاستثمار في مستقبل السينما العربية، وتعزيز المنصات التواصلية التي تجمع الخبراء والمواهب وصناع القرار، وتطوير مبادرات جديدة معنية بدعم ا لمواهب والتطور المهني ،إلى جانب بحث فرص العمل على مشاريع جديدة وسبل الإنتاج المشترك التي يمكن أن تساهم في تعزيز حضور الأفلام العربية وتوسيع آفاق توزيعها وترويجها عالميًا.

وقال حسن عبدللا الذوادي رئيس لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر “نعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بوصفه أحد أعمدة السينما العربية وإرثًا فنيًا وثقافيًا مهًما في المنطقة، أحد الشركاء الأساسيين لنا في إطار سعينا لتقوية جسور التعاون الإقليمي بين مختلف دول العالم العربي وخلق فرص جديدة لصناع الأفلام محلياً وإقليمياً لتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية. ”

وأضاف الذوادي “ نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل فرصا كبيرة لهذا القطاع العريق، ونعمل اليوم على وضع أسس تعاون سيترك أثرا طويل المدى في صناعة السينما العربية ، ونتطلع للعمل مع شركائنا في المهرجان ومن حول المنطقة والإسهام في الارتقاء بهذه المنظومة وتعزيز حضورها عالميًا ليس فقط بقصصها، بل بريادتها وتأثيرها في الصناعة الدولية .”

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"يمثل المهرجان منصة فنية وثقافية رائدة للسينما العربية، ونسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات والشركاء الذين يشاركوننا رؤية دعم صناعة السينما في المنطقة . وأضاف فهمى هدفنا أن نخلق بيئة تقدم فرصا جديدة لصناع الأفلام العرب، وتعزز قدرتنا في عرض قصصنا وهويتنا السينمائية على الساحة الدولية ، نؤمن بأن العمل المشترك والتكامل بين المؤسسات سينعكس إيجابًا على نمو القطاع وإبراز المواهب ."

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي حسن عبدللا الذوادي الفنان حسين فهمي حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد