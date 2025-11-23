قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العسيلي تطالب برقابة ذكية على المدارس الدولية والحكومية بعد فاجعة "سيدز"
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
تحقيقات وملفات

محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة

شيرين عبد الوهاب وشقيقها
شيرين عبد الوهاب وشقيقها
سعيد فراج

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد رسالتها الصوتية الأخيرة لجمهورها، والتي نفت فيها اعتزالها الغناء، وأطلقت استغاثة من قريبين لها. 

استغاثة شيرين عبد الوهاب، من مضايقات قريبين لها وصفتها بـ «التكسير والقتل»، ولكنها لم تكشف عنها بالتحديد، ولم تكشف مرتكبها. 

شيرين تحرر محضر ضد شقيقها

وقبل عشرة أيام، حررت شيرين عبد الوهاب، محضر عدم تعرض لـ شقيقها في قسم البساتين في القاهرة، بسبب الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة البساتين تضمن ورود بلاغا من شيرين عبد الوهاب متضمنا أخذ تعهد على شقيقها بعدم التعرض لها.

تحرر المحضر اللازم وحمل رقم 14940 لسنة 2025 إداري البساتين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

رسالة شيرين عبد الوهاب 

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الشائعات التي ترددت حول اعتزالها الغناء بسبب مشكلات خاصة، وذلك من خلال رسالة صوتية نشرها محبيها عبر السوشيال ميديا. 

وقالت شيرين عبد الوهاب، في رسالتها: «أنا وصلني اني انا بعتزل .. وانا مودي مش حلو .. انا كويسة جدا وبحضر مفاجئات مختلفة وجديدة هتفرحوا بيها اوي .. هغنيلكم بس من اماكن مختلفة .. هفضل أغني لحد ما أموت .. مفيش اعتزال .. الاعتزال هو الموت .. طول ما أنا عايشة أنا بغني .. وبحبكم وواصل لي حبكم». 

وأضافت شيرين عبد الوهاب: «أنا مش بستسلم أبدا .. وفي حاجات جامدة جدا بتحصللي من اقرب الناس ليا .. مش محاربات لا تكسير وقتل .. بس أنا جامدة .. ربنا معايا ربنا ومقويني وأنا بتاعتكم انتو .. عايشة عشانكم انتو .. واستنوا الحاجات الجديدة اللي نزلت .. وبحبكم قد الدنيا واكتر من الدنيا .. وانتو الدنيا بالنسبة». 

شيرين عبد الوهاب - غالية علينا يا بلادنا

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها “غالية علينا يا بلادنا” منذ قليل، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

حالة شيرين عبد الوهاب

وحرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية خلال الأيام الماضية. 

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على “إكس”: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم.

أغاني شيرين عبد الوهاب 

في 17 يناير  الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما». 

أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي “قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل”، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين

