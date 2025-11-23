قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العسيلي تطالب برقابة ذكية على المدارس الدولية والحكومية بعد فاجعة "سيدز"
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد التلميح بشطبه.. إسلام كابونجا : الفيديوهات قديمة وناس عاوزة تأذيني

اسلام كابونجا - مصطفى كامل
اسلام كابونجا - مصطفى كامل
أحمد إبراهيم

نشر مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، مقطع فيديو مباشر على مو ع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية. 

وخلال مقطع الفيديو، قال إسلام كابونجا، إن فيديوهات الأغاني التي تسببت في إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، قديمة وتم نشرها الآن الأضرار به، قائلا: «حسبي الله ونعم الوكيل.. بيشتغلوني بفيديو قديم علشان يئذوني في أكل عيشي». 

وأضاف إسلام كابونجا: «كلنا شفنا خبر إيقافي، وأي قرار يصدر من النقابة على دماغي، وبحلف على المصحف إن الأغاني دي قديمة».

إيقاف اسلام كابونجا 

نشر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن أزمة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا بسبب التجاوزات بأغنيته الجديدة حيث تدرس النقابة شطبه نهائيًا من نقابة المهن الموسيقية. 

وقال مصطفى كامل : قولًا واحدًا لا مكان لهذا الشخص بيننا وإيقاف التصريح الربع سنوي له.. وغدًا بإذن الله استطلاع رأي الزملاء بلجنة العمل بشطبه نهائيًا، تم تحذيره كثيرًا.. وتم التنبيه عليه كثيرًا ولا حياة لمن تنادي.

وأوضح مصطفى كامل، أن مسؤولية ترخيص ورقابة كلمات الأغاني، تقع على وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية، قائلًا: مع العلم أن مسئولية ترخيص ورقابة وإجازة كلمات الأغاني تعود إلى وزارة الثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.

إسلام كابونجا مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ايمان علاء عروس المنوفية

من زفة إلى نعش.. لحظة تحوّل موكب خطوبة العروس إيمان إلى مشهد مأساوي يهز المنوفية

ترشيحاتنا

حملات لرفع الاشغالات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

رصف طرق

ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف وتطوير الشوارع الحيوية في بني مزار

محافظ الغربية

لجان الغربية تتزين لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص في انتخابات مجلس النواب

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد