بعد التلميح بشطبه.. إسلام كابونجا : الفيديوهات قديمة وناس عاوزة تأذيني

نشر مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، مقطع فيديو مباشر على مو ع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.

وخلال مقطع الفيديو، قال إسلام كابونجا، إن فيديوهات الأغاني التي تسببت في إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، قديمة وتم نشرها الآن الأضرار به، قائلا: «حسبي الله ونعم الوكيل.. بيشتغلوني بفيديو قديم علشان يئذوني في أكل عيشي».

وأضاف إسلام كابونجا: «كلنا شفنا خبر إيقافي، وأي قرار يصدر من النقابة على دماغي، وبحلف على المصحف إن الأغاني دي قديمة».

إيقاف اسلام كابونجا

نشر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن أزمة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا بسبب التجاوزات بأغنيته الجديدة حيث تدرس النقابة شطبه نهائيًا من نقابة المهن الموسيقية.

وقال مصطفى كامل : قولًا واحدًا لا مكان لهذا الشخص بيننا وإيقاف التصريح الربع سنوي له.. وغدًا بإذن الله استطلاع رأي الزملاء بلجنة العمل بشطبه نهائيًا، تم تحذيره كثيرًا.. وتم التنبيه عليه كثيرًا ولا حياة لمن تنادي.

وأوضح مصطفى كامل، أن مسؤولية ترخيص ورقابة كلمات الأغاني، تقع على وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية، قائلًا: مع العلم أن مسئولية ترخيص ورقابة وإجازة كلمات الأغاني تعود إلى وزارة الثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.