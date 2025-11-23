بعد وفاة شقيقها.. ميادة الحناوي تتخطى أحزانها بحفل غنائي

أحيت الفنانة ميادة الحناوي حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس، السبت 22 نوفمبر، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقدمت ميادة الحناوي لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، أبرزها أنا بعشقك، التي أشعلت حماس الجمهور.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لـ ميادة الحناوي، بعد وفاة شقيقها الملحن عثمان حناوي، في منتصف أكتوبر الماضي.

ميادة الحناوي

أغاني ميادة الحناوي

وفى وقت سابق، طرحت الفنانة ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة بعنوان "حبة ذكريات"، من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع يحيى الموجي، إشراف عام خالد أبو منذر، وتولي عماد باسيل إخراج الفيديو كليب، الذي تم تصويره في دبي لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها استخدام أحدث التقنيات في عالم السينما، ليخرج العمل في أفضل صورة.

وأعربت الفنانة ميادة الحناوي عن سعادتها بطرح الأغنية فى تصريحات صحفية سابقة ، قائلة: "أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألحان الراقية التي تلامس الذوق الرفيع للموسيقار طلال، كما أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي، لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب "حبة ذكريات" لأنه عمل استثنائي، يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى".

ميادة الحناوي

الفنانة ميادة الحناوي ولدت في حلب عام 1959 وتميّزت بصوتٍ طربي عميق يجمع بين الرومنسية والدراما، فبنت مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود.

حقّقت شهرتها الحقيقية في مصر والعالم العربي من خلال تعاونها مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي، محمد الموجي، ومحمد عبد الوهاب، الذين أهدوها ألحاناً خالدة أثرت الحركة الغنائية العربية.

وعلى الرغم من النجومية والإنجاز، عانت ميادة الحناوي فترات من التحديات الفنيّة والسياسية؛ وكُرّست شائعات عدة حول حالتها الصحية خلال مراحل غيابها عن الساحة، لكنها دائماً ما تعود صامدة عند جمهورها.