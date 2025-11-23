لازم أعمل كرتون.. مراد مكرم يعلق على دوره في ورد وشيكولاته

علق الفنان مراد مكرم علي دوره في مسلسل "ورد وشيكولاته"

ورد وشيكولاته

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انا بعد ورد و شيكولاته ،لازم أعمل فيلم كرتون علشان الناس تسامحني".

ماجدة خيرالله تشيد بمسلسل "ورد وشيكولاتة": مثير من الحلقة الأولى

وكانت قد أعربت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عن إعجابها الشديد بمسلسل ورد وشيكولاتة، مؤكدة أنه عمل مثير منذ حلقته الأولى، ويضم عناصر فنية متكاملة على مستوى الكتابة والإخراج والأداء التمثيلي.



وكتبت خيرالله عبر حسابها الشخصي على فيسبوك أن الكاتب محمد رجاء أبدع في رسم الشخصيات وتحديد أسباب اشتباكها، مشيرة إلى أن الفنان محمد فراج يقدم واحدة من أكثر الشخصيات تعقيدًا في مسيرته الفنية، وأداها بحرفية بالغة.

وأضافت أن المؤلف ربما بالغ في تحميل الشخصية بالعديد من العِبر والبلاوي لتبرير تصرفاتها اللاحقة، لكنها أشادت في المقابل برؤية المخرج محمد العدل، الذي استطاع على حد وصفها أن يُترجم السيناريو بلغة الكاميرا وحركة الممثلين، معبّرًا عن أدق التفاصيل التي تدور في عقل ونفس كل شخصية.

كما أثنت خيرالله على أداء كل من زينة وصفاء الطوخي ومريم الخشت، مشيرة إلى أنهن برعن في التعبير عن الحالة المزاجية والسلوكية لكل شخصية.

واختتمت الناقدة تعليقها بالتأكيد على أنها تنتظر بشغف الحلقات المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد تصاعدًا في الأحداث وانفجار الصراع نحو كارثة محتملة.