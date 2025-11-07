زينة عروسة لشخصين بنفس الوقت في مسلسل ورد وشوكولاته

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ورد وشوكولاتة العديد من التطورات المثيرة، حيث بدأت الأحدث مع مروة التي تجسد شخصيتها الفنانة زينة، وهي تعيش حالة من التوتر والارتباك استعداداً لحفل زفافها من جديد على طليقها نادر (عمرو المهدي)، بعد فترة من الانفصال.

فبرغم موافقتها على العودة إليه، اشترطت عليه إقامة حفل زفاف كامل كي تشعر أن بداية جديدة قد بدأت بالفعل.

قبل بدء الحفل، تتلقى مروة خبراً يفقدها توازنها حين تعلم أن شقيقها سيحضر الزفاف، وهو الشخص الذي تسبب سابقاً في فشل زواجها الأول، ما يثير داخلها موجة من الغضب والقلق، فيما تحاول والدتها كوثر (صفاء الطوخي) تهدئتها وتخبرها أن نادر هو من دعا أحمد ليكون وكيلها، لكن ذلك لا يخفف من توترها، وفي حديثها مع والدتها، تبوح مروة باستيائها من حياتها العائلية المكشوفة للجميع، والتي تتدخل فيها الأيدي وتُعرقل كل ما تخطط له.

تزداد حيرة مروة حين تلمح صلاح (محمد فراج) بين المعازيم أثناء استعدادها للزفاف، تتصل به بعصبية شديدة وتطالبه بالرحيل فوراً، لكنه يطلب مقابلتها وترضخ لطلبه، يتحدثان بعاطفة وغضب، ويكشف لها أنه لم يأتِ للتهنئة بل ليطالبها بالزواج منه، وتحاول مروة السيطرة على الموقف، خصوصاً بعد أن رأته هناء (مها نصار) برفقتها، ما يهدد بفضيحة في الحفل. وبينما تضغط عليه ليغادر، يصر على طلبه بالزواج منها.

تبدأ مراسم الزفاف، يظهر الحزن واضحاً على وجهها، فهي لا تحب نادر ولكنها تخضع لضغوط العائلة ورغبتهم في "الاستقرار" وطي الماضي، وقبل لحظات من عقد القران، تختفي مروة بحجة شعورها بآلام في المعدة. تدخل الحمام، تغلق هاتفها وتغادر المكان في صمت، تشتعل القاعة بالقلق والتساؤلات، وتبدأ عائلتها في التخمين بأنها ذهبت إلى صلاح.

وبالفعل، تكشف المشاهد الأخيرة أن مروة ذهب إلى صلاح في مكتبه، حيث تتخلى عن كل ترددها وتتمم معه زواجاً عرفياً، ويكتب لها مؤخر صداق قيمته مليون جنيه. توقع مروة العقد بيد مرتجفة، ليُختتم المشهد بنظرة طويلة منها تجمع بين الخوف والرغبة في بداية جديدة.

مسلسل ورد وشوكولاتة

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.