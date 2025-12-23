قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث.. سعر لتر البنزين بجميع أنواعه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
السكة الحديد: سلوكيات بعض المواطنين سبب مباشر في حواداث القطارات
لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي
مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: 3.5 مليون جنيه لإدخال تقنية الفاكو المتقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي

مستشفى شرم الشيخ الدولي
مستشفى شرم الشيخ الدولي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تعزيز خدمات طب وجراحة العيون التخصصية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال إدخال أحدث تقنيات جهاز الفاكو لجراحات المياه البيضاء والشبكية، في إطار خطة الهيئة المستمرة لتطوير الخدمات الصحية التخصصية، ودعم مكانة المحافظة على خريطة السياحة العلاجية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إدخال جهاز الفاكو المتطور يأتي باستثمارات بلغت 3.5 مليون جنيه، ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث البنية التقنية للأقسام التخصصية بمستشفياتها، وتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة تضاهي المعايير العالمية، وبما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزائرين.

تقديم  الخدمات لأكثر من 20 ألف متردد

وقال رئيس الهيئة إن مستشفى شرم الشيخ الدولي يُعد أحد الصروح الطبية المتقدمة التابعة للهيئة بجنوب سيناء، وقد نجح قسم الرمد به في تقديم خدماته لأكثر من 20 ألف متردد منذ بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، في منظومة متكاملة تجمع بين العلاج المتقدم، ودقة التشخيص، وجودة الخدمة الطبية.

وأضاف أن جهاز الفاكو يُعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا في علاج المياه البيضاء والشبكية، حيث يتيح إجراء الجراحات بدقة عالية من خلال تدخلات دقيقة وآمنة، مع سرعة التعافي وتحسن الرؤية في فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المرضى ورفع كفاءة النتائج العلاجية.

وأكد السبكي أن قسم الرمد بمستشفى شرم الشيخ الدولي تم تجهيزه بمنظومة متكاملة من الأجهزة الطبية الحديثة، تتيح تقديم خدمات تشخيصية وجراحية دقيقة في مجال طب وجراحة العيون، ويعمل به أمهر الكوادر الطبية المدربة على أحدث البروتوكولات العلاجية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية العالمية.

وذكر رئيس الهيئة أن تطوير الخدمات التخصصية بمستشفيات جنوب سيناء لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات المواطنين، بل يمتد ليشمل دعم البعد التنموي والسياحي للمحافظة، من خلال توفير خدمات صحية متقدمة تُسهم في تعزيز ثقة الزائرين والمقيمين في المنظومة الصحية، وترسّخ مكانة شرم الشيخ كمقصد للسياحة الصحية والعلاجية.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الارتقاء المستمر بالتوسع في إدخال التقنيات الطبية الحديثة بمختلف التخصصات داخل مستشفياتها، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معدلات الرضا للمنتفعين، وذلك في إطار التزامها بتقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لتطوير الخدمات التخصصية بمستشفيات جنوب سيناء، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية، ويدعم رؤية الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم رعاية صحية متطورة تليق بالمواطن المصري وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية طب وجراحة العيون التخصصية مستشفى شرم الشيخ الدولي جنوب سيناء علاج المياه البيضاء لسياحة العلاجية الخدمات التخصصية خدمات الرمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يشيد بدور النيابة العامة في كشف حقيقة وفاة يوسف محمد

إمام عاشور

مهيب عبد الهادي يعلق على تبديل "إمام عاشور" في مباراة زيمبابوي

محمد صلاح

إسلام صادق يتغنى بصلاح بعد فوز مصر على زيمبابوي

بالصور

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد