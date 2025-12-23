الرعاية الصحية: 3.5 مليون جنيه لإدخال تقنية الفاكو المتقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تعزيز خدمات طب وجراحة العيون التخصصية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال إدخال أحدث تقنيات جهاز الفاكو لجراحات المياه البيضاء والشبكية، في إطار خطة الهيئة المستمرة لتطوير الخدمات الصحية التخصصية، ودعم مكانة المحافظة على خريطة السياحة العلاجية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إدخال جهاز الفاكو المتطور يأتي باستثمارات بلغت 3.5 مليون جنيه، ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث البنية التقنية للأقسام التخصصية بمستشفياتها، وتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة تضاهي المعايير العالمية، وبما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزائرين.

تقديم الخدمات لأكثر من 20 ألف متردد

وقال رئيس الهيئة إن مستشفى شرم الشيخ الدولي يُعد أحد الصروح الطبية المتقدمة التابعة للهيئة بجنوب سيناء، وقد نجح قسم الرمد به في تقديم خدماته لأكثر من 20 ألف متردد منذ بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، في منظومة متكاملة تجمع بين العلاج المتقدم، ودقة التشخيص، وجودة الخدمة الطبية.

وأضاف أن جهاز الفاكو يُعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا في علاج المياه البيضاء والشبكية، حيث يتيح إجراء الجراحات بدقة عالية من خلال تدخلات دقيقة وآمنة، مع سرعة التعافي وتحسن الرؤية في فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المرضى ورفع كفاءة النتائج العلاجية.

وأكد السبكي أن قسم الرمد بمستشفى شرم الشيخ الدولي تم تجهيزه بمنظومة متكاملة من الأجهزة الطبية الحديثة، تتيح تقديم خدمات تشخيصية وجراحية دقيقة في مجال طب وجراحة العيون، ويعمل به أمهر الكوادر الطبية المدربة على أحدث البروتوكولات العلاجية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية العالمية.

وذكر رئيس الهيئة أن تطوير الخدمات التخصصية بمستشفيات جنوب سيناء لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات المواطنين، بل يمتد ليشمل دعم البعد التنموي والسياحي للمحافظة، من خلال توفير خدمات صحية متقدمة تُسهم في تعزيز ثقة الزائرين والمقيمين في المنظومة الصحية، وترسّخ مكانة شرم الشيخ كمقصد للسياحة الصحية والعلاجية.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الارتقاء المستمر بالتوسع في إدخال التقنيات الطبية الحديثة بمختلف التخصصات داخل مستشفياتها، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معدلات الرضا للمنتفعين، وذلك في إطار التزامها بتقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لتطوير الخدمات التخصصية بمستشفيات جنوب سيناء، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية، ويدعم رؤية الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم رعاية صحية متطورة تليق بالمواطن المصري وتواكب أفضل الممارسات العالمية.