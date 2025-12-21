قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للمتابعة الطبية المنزلية مجانًا لأصحاب الأمراض المزمنة

حملة للمتابعة الطبية المنزلية مجانًا
حملة للمتابعة الطبية المنزلية مجانًا
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق حملة متكاملة للمتابعة الطبية المنزلية خلال فصل الشتاء، تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل تقديم خدمة توصيل الأدوية مجانًا للمستحقين بمحافظة السويس، ضمن خطة لتعزيز الرعاية الوقائية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحملة تهدف إلى ضمان استمرارية المتابعة الطبية وتقليل التردد على المنشآت الصحية خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمواطنين.

 تنفيذ زيارات منزلية منتظمة

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة تعتمد على تنفيذ زيارات منزلية منتظمة من خلال فرق الرعاية الصحية لمتابعة الحالات الصحية، والاطمئنان على المرضى، وتقديم الإرشادات الطبية اللازمة، بما يعكس توجه الهيئة نحو تقديم خدمة صحية أقرب للمواطن وأكثر توافقًا مع احتياجاته.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الحملة تشمل محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، مؤكدًا أن توصيل الأدوية مجانًا بدأ بمحافظة السويس، كمرحلة أولى ضمن خطة للاستمرار والانتشار في باقي المحافظات.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة وفّرت لقاح الإنفلونزا الموسمية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لها، ضمن خطة وقائية تهدف إلى الحد من المضاعفات الموسمية، خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.

وكشف الدكتور السبكي أن الحملة تستهدف خلال شهر ديسمبر الوصول إلى أكثر من 7 آلاف مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم، وقد تم بالفعل تقديم خدمات المتابعة أو توصيل الأدوية لأكثر من 5 آلاف مواطن منهم حتى الآن، بنسبة إنجاز تقارب 71% من المستهدف.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الإجراءات تعكس جاهزية منظومة التأمين الصحي الشامل للتعامل بكفاءة مع المتغيرات الموسمية، وتعزيز دور الرعاية الأولية والمتابعة المجتمعية، مع تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وسلامة المرضى.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على استمرار الهيئة في تطوير برامج المتابعة الطبية المنزلية والزيارات المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وترسيخ نموذج رعاية صحية حديث يضع المريض في قلب المنظومة.

هيئة الرعاية الصحية الأمراض المزمنة كبار السن التأمين الصحي الشامل فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

حسام حبيب

تعاون جديد يجمع حسام حبيب ورامي صبري في أغنية «بحكيلك عن الأيام»

هاني شاكر

فى عيد ميلاده.. صلة قرابة بين هاني شاكر ومعالي زايد وسبب اختفائه من السينما

معرض الف وجه ووجه

افتتاح معرض "ألف وجه ووجه” لأحمد رجب صقر .. 24 ديسمبر

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد