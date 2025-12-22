علاء عبد المجيد رئيسا لغرفة الرعاية الصحية وخالد سمير وغادة الجنزوري وكيلان

أسفرت انتخابات غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية عن فوز الدكتور علاء عبد المجيد برئاسة الغرفة للدورة الجديدة، وذلك عقب انتهاء إجراءات الانتخابات وتشكيل هيئة المكتب.



وتم اختيار الدكتور خالد سمير والدكتورة غادة الجنزوري وكيلان، إلى جانب اختيار الدكتور أحمد عز الدين ممثلًا للغرفة في اتحاد الصناعات المصرية، في إطار تعزيز تمثيل القطاع الصحي داخل الاتحاد.



وضم تشكيل هيئة المكتب الجديدة كلًا من الدكتور محمد حبلص، والدكتور يحيى محمد عمرو مرسي، حيث شهد المجلس الجديد انضمام أربعة أعضاء جدد من الشباب، في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة ودعم خطط التطوير المؤسسي للغرفة.



وأكد المجلس الجديد، أن غرفة الرعاية الصحية ستواصل البناء على ما تم إنجازه خلال الدورة الماضية، خاصة في ملف التواصل المستمر مع المسؤولين والجهات المعنية بالقطاع الصحي، إلى جانب إعطاء أولوية لملف السياحة العلاجية، والعمل على تأهيل وتدريب المستشفيات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وكذلك الاهتمام بتشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي وتسهيل كافه الاجراءات لجذب مزيد من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.