الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة تطلع وفدا ليبيا على التجربة المصرية الرائدة في مجال الرعاية الصحية الأولية

أ ش أ

أطلع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، وفدا ليبيا يضم ممثلين عن وزارة الصحة الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي على التجربة المصرية الرائدة في الرعاية الصحية الأولية والاستفادة من خبرات مصر في تعزيز النظم الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الزيارة تركز على تبادل الخبرات حول النماذج الفعالة والاستراتيجيات والابتكارات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية .. موضحا أنه تم خلال الاجتماع استعراض أسس التخطيط الصحي للمنشآت الأولية، وتنظيم تقديم الخدمات، ومنظومة طب الأسرة، والملفات العائلية، وتنظيم القوى البشرية إلى جانب جهود الاعتماد والميكنة كأدوات أساسية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة النظام الصحي.

 الرؤية الوطنية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030

وقال عبدالغفار : إن الوفد الليبي يسعى للتعرف على الرؤية الوطنية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، والاستفادة من تجربة نظام الرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على أفضل الممارسات في الصحة الوقائية المتكاملة، خاصة تعزيز صحة المرأة ورفاهية الأطفال والمراهقين، إلى جانب مناقشة استراتيجيات الاستدامة والابتكار وفرص التعاون المستقبلي.

واستعرض الدكتور عمرو قنديل تجارب مصر الناجحة في إنشاء مستشفيات التكامل وتجهيزها بالفرق الطبية اللازمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والخطوات التنفيذية لتطوير القطاع الصحي.. مؤكداً أن الرعاية الصحية الأولية تمثل حجر الأساس في النظام الصحي المصري، حيث تدير الوزارة أكثر من 5000 منشأة، مما يسهم في تقليل الإصابات بالأمراض، وتخفيف الضغط على المستشفيات، وترشيد الإنفاق، وتحسين جودة الحياة.

وتناول الاجتماع استعراض التجربة المصرية في التحول الرقمي بالوحدات الصحية، مع الانتهاء من ميكنة جميع المنشآت في محافظات التأمين الصحي الشامل واستمرار العمل في المنشآت المتبقية..كما تم استعراض أول دليل تشغيلي موحد لمنشآت الرعاية الأولية، مع عرض إمكانية استفادة ليبيا منه.
ومن جهته .. أعرب الوفد الليبي عن حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

صحة مصر تعاون وفد ليبي منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف خبرات مصر

