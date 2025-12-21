محمود عرفات يتفقد مشروع الرعاية الصحية للمهندسين.. ويعد بتذليل أي عقبات

أجرى المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، جولة تفقدية بمشروع الرعاية الصحية بالنقابة العامة، التقى خلالها بالمهندسين المتقدمين للاشتراك، واستمع لملاحظاتهم وشكاواهم ومقترحاتهم.

وفتح أمين عام النقابة حوارًا مباشرًا مع المهندسين، ناقش خلاله تفاصيل الإجراءات والتحديات المرتبطة بآليات الاشتراك، مؤكدًا أن النقابة لن تدَّخِر جهدًا في إزالة أي معوقات فنية أو إدارية أو لوجستية قد تحول دون سرعة اشتراك المهندسين في المشروع.

وشدد الأمين العام لنقابة المهندسين على سرعة التعامل مع المشكلات التي تصادف بعض المهندسين أثناء اشتراكهم، مع تبسيط إجراءات الاشتراك، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لضمان سهولة الوصول إلى الخدمة، بما يحقق الهدف الأساسي للمشروع في توفير مظلة رعاية صحية تليق بمهندسي مصر.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمود عرفات، إن النقابة تحرص على تطوير مشروع الرعاية الصحية وتوسيع الخدمات المقدمة للمهندسين وأسرهم كجزء أساسي من تحسين منظومة الخدمات الاجتماعية التي توفرها النقابة لأعضائها.

وأشار عرفات إلى أن النقابة رفعت الحد الأقصى لمساهمة مشروع الرعاية الصحية لأعضاء النقابة وأسرهم إلى 75,000 جنيه؛ تعزيزًا لدور المشروع في التخفيف من الأعباء والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المتاحة للأعضاء، مع السعي للتوسع في التعاقد مع المعامل والمؤسسات العلاجية.