ورد وشيكولاتة.. حقيقة أم دراما وعلاقتها بقضية شيماء جمال

يعود الجدل حول قضية المذيعة شيماء جمال بعد تصريحات المنتج جمال العدل بشأن مسلسل "ورد وشيكولاتة"، إذ أكد أن العمل مستوحى من أحداث حقيقية لكنه لا يقدّم توثيقًا مباشرًا لحادثة مقتل شيماء، رغم تشابه بعض العناصر التي دفعت الجمهور للربط بينهما.

وتأتي أهمية هذا الجدل لكون القضية من أبرز الجرائم التي صدمت المجتمع خلال الفترة الماضية بعد كشف تورّط زوجها في قتلها وإخفاء جثمانها، ويركّز المسلسل على التحولات النفسية والظروف التي تجعل أشخاصًا عاديين يتحولون إلى قتَلة، في معالجة درامية من بطولة الفنانة زينة والفنان محمد فراج.

وأجهشت بالبكاء قائلة: “حتى لو كانت تملك ملفات ضده، لم يكن يضحي بها ويقتلها، والله شاهد أنني كنت مستعدة أعطيه الملفات بنفسي… المهم كان يسيبها وما يمسّهاش بسوء”.

وقالت والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال: “عندما أشاهد المسلسل، أشعر أن شيماء ابنتي هي التي تتحدث، وليس زينة”.





