السفير التركي بالقاهرة يعتزم تقديم واجب العزاء في وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

أعلن السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، اليوم الجمعة أنه يعتزم تقديم العزاء بنفسه في وفاة الشيخ عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد أحد أعلام التلاوة في مصر والعالمين العربي والإسلامي.

وقال السفير التركي بالقاهرة "في تركيا، نُكنّ احترامًا وتقديرًا عميقين للتلاوة المصرية للقرآن الكريم، وخاصةً للشيخ عبد الباسط". وأضاف شن في تصريح صحفي "نشأ جيلي، وأنا منهم، على الاستماع إلى الشيخ عبد الباسط واستلهام تلاوته كما نشأ معظم القادة الأتراك الحاليين على إعجابهم وإلهامهم بالشيخ عبد الباسط عبد الصمد".

وأكد السفير التركي أنه سيلتقي أيضًا بطارق عبد الباسط، شقيق المرحوم في مقر السفارة، مضيفا أن عائلة الشيخ عبد الباسط عزيزة علينا، سأحضر إن شاء الله مراسم التعزية، رحمه الله. آمين".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الأستاذ عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، وشقيق الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد - نقيب قراء القاهرة، قارئ مسجد الإمام الشافعي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.