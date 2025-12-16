الأمم المتحدة تحذر من تراجع حجم المساعدات إلى غزة

حذر مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة (أوتشا) ، من أن المساعدات الإنسانية في غزة تتأخر بسبب إعطاء الأولوية للسلع التجارية، بدلاً من شحنات المساعدات بشكل روتيني، في حين تستمر العواصف الشتوية في تفاقم الظروف المعيشية المتردية بالفعل للعائلات النازحة.

على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها، فإن الاحتياجات تتزايد بوتيرة أسرع من قدرة المساعدات على الوصول إليها، وفقًا لأولجا تشيريفكو، المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة.

وقالت تشيريفكو: "نواصل تقديم الاستجابة، لكن الاحتياجات تتجاوز سرعة استجابتنا "، مشيرة إلى الحجم المحدود للإمدادات التي تدخل قطاع غزة وقائمة متزايدة من المواد التي لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع دخولها، بما في ذلك الآلات الثقيلة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة.

مع تكرار العواصف التي أغرقت مناطق واسعة في الأسابيع الأخيرة، أولت المنظمات الإنسانية أولوية قصوى لتوفير المأوى الطارئ لفصل الشتاء.

ويُقدر عدد المحتاجين إلى المساعدة في توفير المأوى حالياً بنحو 1.3 مليون شخص.

وقالت تشيريفكو: "عندما هبت العواصف، فقد الكثير من الناس كل شيء - لقد جرفت كل ما يملكون".

الخيام والأغطية



خلال الأيام القليلة الماضية، وزعت فرق الإغاثة حوالي 3800 خيمة، وأكثر من 4500 غطاء بلاستيكي، وآلاف من مستلزمات الفراش، مما ساعد حوالي 4800 عائلة.

وشملت الاستجابة استخدام الأغطية البلاستيكية، وأدوات الطبخ، والمساعدات الغذائية قصيرة الأجل لمساعدة العائلات على النجاة من الآثار المباشرة للفيضانات.

صنّفت السلطات المحلية بعض المناطق الأكثر عرضة للفيضانات بأنها غير آمنة، مما دفع مئات العائلات إلى الانتقال طوعاً.

وقد دعمت الأمم المتحدة وشركاؤها هذه التحركات من خلال تجهيز المواقع وتسويتها ونصب الخيام لضمان الحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة.