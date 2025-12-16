قطر تدين مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية القطرية مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مستوطنات في الضفة الغربية تعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية القطرية في بيانها على المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت قطر على موقفها الثابت بدعم القضة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

ولاحقا ، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أن أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة الأمد على مخيمات شمال الضفة الغربية .

وقالت الوكالة الأممية في بيان لها أن القرار بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس سيؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين.



وأشارت الأونروا إلى أن الأقمار الصناعية تظهر تضرر أو تدمير 48% من مباني مخيم نور شمس لافتة إلى أن دولة الاحتلال تدمر المنازل في مخيمات شمال الضفة بذريعة الضرورة العسكرية.

وختمت الأونروا بيانها ، بالقول أن أكثر من 32 ألف فلسطيني في شمال الضفة نزحوا من أماكنهم ، محذرة من أن يكون مستداما.

ومنذ قليل ، أفادت تقارير بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات هدم جديدة في بلدة رافات بالضفة تزامنا مع استمرار عمليات الهدم.