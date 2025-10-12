الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي

قالت وزارة الخارجية القطرية إن دولة قطر تُعرب عن قلقها من التوترات الحدودية بين باكستان وأفغانستان، وتدعو إلى الحوار وضبط النفس.

وذكرت الوزارة في بيانها: «نحث باكستان وأفغانستان على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية وضبط النفس، والعمل على احتواء الخلافات بما يسهم في خفض التوتر وتجنّب التصعيد، تحقيقًا للأمن والاستقرار الإقليمي».

وتابعت الوزارة: «نجدّد دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ونؤكد حرصها على استتباب الأمن والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني».