قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالخطوات.. طريقة تسجيل استمارة امتحانات الإعدادية إلكترونيا
تكريم 4 سائقي لوادر لسرعة استجابتهم في التعامل مع حادث قطار بضائع بطوخ
صلاح نظمي.. شرير الشاشة الذي علم الدنيا أسمى معاني الحب والوفاء
الشرطة الأسترالية: مؤشرات أولية على ارتباط هجوم سيدني بأفكار "داعش"
ترامب: أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا
وزير الكهرباء: بدء تشغيل خط الربط الكهربائي مع السعودية خلال أيام
تفاصيل جلسة الزمالك مع عدي الدباغ بعد تهديدات بفسخ التعاقد
الهلال الأحمر: إمدادات شتوية وغذائية وطبية لـ غزة عبر قافلة «زاد العزة»
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسعار النفط مع تنامي فرص السلام بين روسيا وأوكرانيا وضغوط الطلب الصيني

تراجع أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
أ ش أ

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مواصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة، مع تزايد المؤشرات على تحسن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا؛ ما عزز التوقعات بإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 35 سنتًا أو 0.6% لتصل إلى 60.21 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 30 سنتًا أو 0.5% إلى 56.52 دولار للبرميل؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وقال محللون اقتصاديون"إن أسعار النفط تراجعت مع تقييم الأسواق لمؤشرات التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك أثار مخاوف من احتمال رفع العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركات النفط الروسية؛ ما يضيف ضغوطًا على سوق تعاني بالفعل من وفرة في المعروض».


وجاء هذا التراجع في ظل عرض الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لكييف، في وقت أفاد فيه مفاوضون أوروبيون بإحراز تقدم في محادثات جرت يوم الاثنين لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وهي خطوة غير مسبوقة عززت التفاؤل بقرب بدء مفاوضات جادة لإنهاء النزاع، رغم استمرار الخلافات بشأن التنازلات الإقليمية.


وزادت الضغوط على أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية ضعيفة صدرت أمس الاثنين؛ ما أجج المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قويًا بما يكفي لاستيعاب الزيادة الأخيرة في الإمدادات.


وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الإنتاج الصناعي في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا، في حين سجلت مبيعات التجزئة أبطأ وتيرة نمو لها منذ ديسمبر 2022، خلال فترة جائحة كورونا.


وأثارت هذه البيانات تساؤلات بشأن قدرة استراتيجية الصين القائمة على الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي على الاستمرار، في ظل تباطؤ اقتصادي من شأنه أن يزيد الضغوط على الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم، خاصة مع التوسع المتسارع في استخدام السيارات الكهربائية الذي يضغط بالفعل على استهلاك الوقود التقليدي.


وطغت هذه العوامل على المخاوف المتعلقة بالإمدادات، رغم قيام الولايات المتحدة بمصادرة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي.
 

انخفضت أسعار النفط مواصلة خسائرها المسجلة تزايد المؤشرات على تحسن فرص التوصل اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو تراجعت العقود الآجلة لخام برنت انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي موقع إنفستنج الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

ترشيحاتنا

تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة إعادة المرحلة الثانية بمجلس النواب

تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة إعادة المرحلة الثانية بمجلس النواب

الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية

في مقر المطرانية.. الأنبا مينا يتابع ملف التنمية بالمجتمعات التابعة للإيبارشية

وزير العمل

وزير العمل يزور إيطاليا غدا لفتح أسواق عمل جديدة

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد