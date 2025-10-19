السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين

توجّه السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، على الحدود المصرية مع غزة، برفقة السفير محمد غُللو أوغلو الذي تولّى مؤخرًا مهامه الجديدة كـ منسق للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين.



وجاءت الزيارة بالتزامن مع وصول السفينة الإغاثية التركية القادمة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء العريش، ضمن جهود تركيا المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية عبر الموانئ المصرية.



وأعرب السفير موطلو شن عن خالص تمنياته للسفير غُللو أوغلو بالتوفيق والنجاح في مهامه، داعيًا الله أن يوفّقه ويعينه في أداء هذه المهمة الإنسانية النبيلة.