السفير التركي في القاهرة يُكرّم طلابًا مكفوفين تميزوا في تعلم اللغة التركية

في لفتة إنسانية وثقافية راقية، استضاف سفير جمهورية تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، ثلاثة من الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة البصرية الذين يتعلمون اللغة التركية في معهد يونس إمرة الثقافي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أعرب السفير عن تقديره الكبير لإصرارهم وشغفهم بتعلم اللغة التركية رغم التحديات، وهنأهم على تميزهم، مقدما لهم مكافآت مالية وتذاكر سفر مجانية إلى أنقرة ليعيشوا تجربة ثقافية وإنسانية فريدة هناك.

وقال السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك:

“اخترنا ثلاثة طلاب مصريين مكفوفين تميزوا في تعلم اللغة التركية بمركز يونس إمرة الثقافي في القاهرة، وقررنا تكريمهم بمكافآت مالية، مع تقديم تذاكر سفر مجانية إلى أنقرة، ليعيشوا تجربة ثقافية وإنسانية فريدة هناك.”

وسيزور الطلاب للمرة الأولى تركيا، حيث سيحضرون الصلوات في المساجد التركية، ويستمعون إلى الأذان والتلاوة التركية، كما سيحضرون عروضا مسرحية وحفلات موسيقية تركية، فضلا عن زيارتهم لمراكز التعليم والرعاية الاجتماعية المخصصة للمكفوفين."

واختتم السفير بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين تركيا ومصر، وتشجّع على بناء جسور تواصل تقوم على العلم والتفاهم والتقارب الإنساني.