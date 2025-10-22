قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
أخبار العالم

السفير التركي في القاهرة يُكرّم طلابًا مكفوفين تميزوا في تعلم اللغة التركية

فرناس حفظي

في لفتة إنسانية وثقافية راقية، استضاف سفير جمهورية تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، ثلاثة من الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة البصرية الذين يتعلمون اللغة التركية في معهد يونس إمرة الثقافي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أعرب السفير عن تقديره الكبير لإصرارهم وشغفهم بتعلم اللغة التركية رغم التحديات، وهنأهم على تميزهم، مقدما لهم مكافآت مالية وتذاكر سفر مجانية إلى أنقرة ليعيشوا تجربة ثقافية وإنسانية فريدة هناك.

وقال السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك:

“اخترنا ثلاثة طلاب مصريين مكفوفين تميزوا في تعلم اللغة التركية بمركز يونس إمرة الثقافي في القاهرة، وقررنا تكريمهم بمكافآت مالية، مع تقديم تذاكر سفر مجانية إلى أنقرة، ليعيشوا تجربة ثقافية وإنسانية فريدة هناك.”

وسيزور الطلاب للمرة الأولى تركيا، حيث سيحضرون الصلوات في المساجد التركية، ويستمعون إلى الأذان والتلاوة التركية، كما سيحضرون عروضا مسرحية وحفلات موسيقية تركية، فضلا عن زيارتهم لمراكز التعليم والرعاية الاجتماعية المخصصة للمكفوفين."

واختتم السفير بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين تركيا ومصر، وتشجّع على بناء جسور تواصل تقوم على العلم والتفاهم والتقارب الإنساني.

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

تحديث iOS 26.1

تحديث iOS 26.1 يقدم ميزة تخفف من تأثير الزجاج السائل المثير للجدل

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات خارقة وسعر متوسط إليك هاتف iQOO 15.. وبسرعة شحن أحدث باور بانك بأعلى الإمكانيات في 2025

هاتف ون بلس 15 القادم

المنافس لآيفون وجالاكسي.. أهم ميزات هاتف OnePlus 15 قبل انطلاقه

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

