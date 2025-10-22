هرتسوج: يجب أن نقدم الأمل للمنطقة من أجل إسرائيل ومن أجل الفلسطينيين الجيران

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بعد اجتماعه مع نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس قال إن إسرائيل ممتنة للرئيس دونالد ترامب لإصراره الثابت على المضي قدما.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي في تصريحاته "يجب أن نمضي قدما ويجب أن نقدم الأمل للمنطقة من أجل إسرائيل ومن أجل الفلسطينيين الجيران ومن أجل مستقبل أطفالنا".

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الإسرائيلي "نحن نصر ونريد رؤية عودة جميع أسرانا لدفنهم بشكل محترم".

ومن جانبه، قال فانس "إننا هنا للحديث بشأن السلام. إننا هنا للحديث بشأن كيفية ضمان استمرار اتفاق السلام الذي بدأ قبل حوالي أسبوع، حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة بنجاح".وكتب فانس في سجل الزوار: "إلى رئيس إسرائيل وشعبها-بلدكم جميل، شكرا لكم على لطفكم وترحيبكم!".

وسيلتقي فانس مع عائلات الأسرى بعد زيارة هيرتسوج.

