البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
فن وثقافة

طرح البوستر الرسمي لفيلم كولونيا بطولة أحمد مالك

فيلم كولونيا
فيلم كولونيا
أحمد إبراهيم

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «كولونيا»، بطولة النجم أحمد مالك، البوستر الرسمي للعمل، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية المصرية قريبا، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية، أبرزها الجونة، وارسو، البحر الأحمر و قرطاج.

وينتمى فيلم كولونيا، الذى يشارك فى بطولته أحمد مالك وكامل الباشا، إلى نوعية الدراما العائلية، حيث تدور أحداثه فى ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما وخلافاتهما، ومحاولة تصفية الحسابات بينهما فى محاولة لترميم ما كسره الزمن.

أبطال فيلم كولونيا 

ويشارك فى بطولة الفيلم أيضًا: مايان السيد، دنيا ماهر، هالة مرزوق، وعبيد عنانى، وهو من إنتاج المنتج المصرى محمد حفظى، والمخرج محمد صيام. كما يشارك فى الإنتاج: إنغريد ليل هوغتون، فادى عطا الله، غيّوم دو سيّيل، وفادى عطا الله.

وحصل فيلم كولونيا على دعم من الصندوق الأحمر السينمائى، ومنصة Sorfond، والصندوق النرويجى الجنوبى للفيلم، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وVisions Sud Est، ومعهد الدوحة للأفلام، وبرنامج «فاينال كت» فى مهرجان فينيسيا السينمائى، ومنصة سينى الجونة التابعة لمهرجان الجونة السينمائى، ومنصة مالمو للمشاركة فى الإنتاج، والمعهد السويدى للفيلم، وبرنامج «Eastern Promises» فى مهرجان كارلوفى فارى، وملتقى القاهرة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

