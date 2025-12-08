طرح البوستر الرسمي لفيلم كولونيا بطولة أحمد مالك

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «كولونيا»، بطولة النجم أحمد مالك، البوستر الرسمي للعمل، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية المصرية قريبا، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية، أبرزها الجونة، وارسو، البحر الأحمر و قرطاج.

وينتمى فيلم كولونيا، الذى يشارك فى بطولته أحمد مالك وكامل الباشا، إلى نوعية الدراما العائلية، حيث تدور أحداثه فى ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما وخلافاتهما، ومحاولة تصفية الحسابات بينهما فى محاولة لترميم ما كسره الزمن.

أبطال فيلم كولونيا

ويشارك فى بطولة الفيلم أيضًا: مايان السيد، دنيا ماهر، هالة مرزوق، وعبيد عنانى، وهو من إنتاج المنتج المصرى محمد حفظى، والمخرج محمد صيام. كما يشارك فى الإنتاج: إنغريد ليل هوغتون، فادى عطا الله، غيّوم دو سيّيل، وفادى عطا الله.

وحصل فيلم كولونيا على دعم من الصندوق الأحمر السينمائى، ومنصة Sorfond، والصندوق النرويجى الجنوبى للفيلم، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وVisions Sud Est، ومعهد الدوحة للأفلام، وبرنامج «فاينال كت» فى مهرجان فينيسيا السينمائى، ومنصة سينى الجونة التابعة لمهرجان الجونة السينمائى، ومنصة مالمو للمشاركة فى الإنتاج، والمعهد السويدى للفيلم، وبرنامج «Eastern Promises» فى مهرجان كارلوفى فارى، وملتقى القاهرة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.