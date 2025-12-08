في عيد ميلادها.. سر اختفاء عبلة كامل وابتعادها عن الفن

تحتفل الفنانة عبلة كامل اليوم بعيد ميلادها، وقدمت مسيرة فنية حافلة شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي لا تزال عالقة في عقول وقلوب محبيها رغم غيابها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة.

بداية عبلة كامل الفنية

ولدت عبلة كامل في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وانضمت إلى كلية الآداب قسم المكتبات، وتخرجت منها وهي في عمر 24 عاما، وبدأت بعدها حياتها الفنية بمسرح الطليعة.

قدمت عبلة كامل العديد من الأعمال التي تربعت من خلالها في عقول وقلوب المشاهدين.

واشتهرت عبلة كامل بتميزها بالدقة عند اختيار أعمالها، لذا ظهرت في أدوارها بشكل مميز ومختلف.

وشاركت في مونودراما "نوبة صحيان" وكان ذلك هو أول أعمالها، كما شاركت في مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحي عام 1989.

عبلة كامل وفيلم "وداعا بونابرت"

وبدأ الجمهور يعرفها بعد مشاركتها في فيلم "وداعا بونابرت" عام 1985، ولكنها احتلت مكانة كبيرة في قلوب مشاهديها بعد نجاحها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وقدمت عبلة كامل العديد من الأعمال العالقة في أذهان وقلوب المشاهدين، حيث شاركت عبلة كامل في الجزء الأول من "ليالي الحلمية"، الذي عرض عام 1987، وجسدت دور "رقية البدري" وأيضا الجزء الثاني والثالث.

والمسلسل من بطولة صفية العمري وفردوس عبد الحميد ويحيى الفخراني ودلال عبد العزيز وإنعام سالوسة وجمال إسماعيل، ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

وعرض لها أيضا مسلسل "امرأة من زمن الحب" في 1998، وظهرت فيه عبلة كامل بشخصية لبيبة، مع سميرة أحمد ويوسف شعبان وهشام سليم ومحمد رياض.

وظهرت عبلة كامل بأحداث المسلسل في طابع كوميدي لفتت انتباه المشاهدين إليه، والذي تمكنت من خلاله تخفيف الأحداث الساخنة والصعبة، وجسدت دور فتاة تحلم بيوم زفافها.

عبلة كامل في الصعيدي

وفازت الفنانة عبلة كامل بإشادات وإعجاب جمهورها بعد تجسيدها لشخصية المرأة الصعيدية الأصيلة في مسلسل "سلسال الدم" بأجزاءه الخمسة، التي استمرت على مدار 5 سنوات بدءا من 2013 حتى 2018.

قصة اختفاء عبلة كامل

بدأت قصة اختفاء الفنانة عبلة كامل منذ عام 2018 بعد آخر الأعمال الفنية التي قدمتها، وهو الجزء الثالث من مسلسل سلسال الدم الذي قدمته مع عد كبير من الفنانين كان من بينهم رياض الخولي وعلاء غانم وأحمد سعيد عبدالغني وراندا البحيري وغيرهم، ومنذ ذلك الحين، واختفت تمامًا عن الأنظار سواء من خلال الظهور أو المشاركة في أي أعمال فنية.

وخلال الخمس سنوات التي مرت منذ آخر ظهور للفنانة عبلة كامل ترددت كثير من الشائعات التي تدور حول أسباب اختفائها منها إصابتها بمرض يمنعها من الظهور، واعتزال الفن نهائيا، لكنها بين كل هذه الشائعات لم تفكر في الظهور لتنفي أو تؤكد وفضلت الصمت.

أسباب اختفاء الفنانة عبلة كامل

لكن بين الحين والآخر كان بعض المقربين يظهرون لتوضيح أسباب اختفاء الفنانة عبلة كامل كان من بينهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي قال في أحد اللقاءات التليفزيونية: «دا قرارها هيا قالتلي أنا تعبت وزهقت وحاولنا نكلمها كتير ترد تقول اللي فيه الخير إنّ شاء الله يقدمه ربنا، وكنا ناويين نكرمها في مهرجان الدراما الدورة الأولى قالتلي خليني في دورات جاية أنا مش مؤهلة دلوقتي».

وهناك أيضا والد أبنائها الفنان أحمد كمال، الذي سُئل أكثر من مرة عن حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل فقال في أحد اللقاءات التليفزيونية: «هذه الحياة والإيقاع المجهد بقى غير مناسب لها، وممكن بعد شوية لما تلاقي نفسها متحمسة إنّها ترجع تاني هتشتغل».