قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. سر اختفاء عبلة كامل وابتعادها عن الفن

عبلة كامل
عبلة كامل
أحمد إبراهيم

تحتفل الفنانة عبلة كامل اليوم بعيد ميلادها، وقدمت مسيرة فنية حافلة شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي لا تزال عالقة في عقول وقلوب محبيها رغم غيابها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة.

بداية عبلة كامل الفنية

ولدت عبلة كامل في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وانضمت إلى كلية الآداب قسم المكتبات، وتخرجت منها وهي في عمر 24 عاما، وبدأت بعدها حياتها الفنية بمسرح الطليعة.

قدمت عبلة كامل العديد من الأعمال التي تربعت من خلالها في عقول وقلوب المشاهدين.

واشتهرت عبلة كامل بتميزها بالدقة عند اختيار أعمالها، لذا ظهرت في أدوارها بشكل مميز ومختلف.

وشاركت في مونودراما "نوبة صحيان" وكان ذلك هو أول أعمالها، كما شاركت في مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحي عام 1989.

عبلة كامل وفيلم "وداعا بونابرت"

وبدأ الجمهور يعرفها بعد مشاركتها في فيلم "وداعا بونابرت" عام 1985، ولكنها احتلت مكانة كبيرة في قلوب مشاهديها بعد نجاحها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وقدمت عبلة كامل العديد من الأعمال العالقة في أذهان وقلوب المشاهدين، حيث شاركت عبلة كامل في الجزء الأول من "ليالي الحلمية"، الذي عرض عام 1987، وجسدت دور "رقية البدري" وأيضا الجزء الثاني والثالث.

والمسلسل من بطولة صفية العمري وفردوس عبد الحميد ويحيى الفخراني ودلال عبد العزيز وإنعام سالوسة وجمال إسماعيل، ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

وعرض لها أيضا مسلسل "امرأة من زمن الحب" في 1998، وظهرت فيه عبلة كامل بشخصية لبيبة، مع سميرة أحمد ويوسف شعبان وهشام سليم ومحمد رياض.

وظهرت عبلة كامل بأحداث المسلسل في طابع كوميدي لفتت انتباه المشاهدين إليه، والذي تمكنت من خلاله تخفيف الأحداث الساخنة والصعبة، وجسدت دور فتاة تحلم بيوم زفافها.

عبلة كامل في الصعيدي

وفازت الفنانة عبلة كامل بإشادات وإعجاب جمهورها بعد تجسيدها لشخصية المرأة الصعيدية الأصيلة في مسلسل "سلسال الدم" بأجزاءه الخمسة، التي استمرت على مدار 5 سنوات بدءا من 2013 حتى 2018.

قصة اختفاء عبلة كامل

بدأت قصة اختفاء الفنانة عبلة كامل منذ عام 2018 بعد آخر الأعمال الفنية التي قدمتها، وهو الجزء الثالث من مسلسل سلسال الدم الذي قدمته مع عد كبير من الفنانين كان من بينهم رياض الخولي وعلاء غانم وأحمد سعيد عبدالغني وراندا البحيري وغيرهم، ومنذ ذلك الحين، واختفت تمامًا عن الأنظار سواء من خلال الظهور أو المشاركة في أي أعمال فنية.

وخلال الخمس سنوات التي مرت منذ آخر ظهور للفنانة عبلة كامل ترددت كثير من الشائعات التي تدور حول أسباب اختفائها منها إصابتها بمرض يمنعها من الظهور، واعتزال الفن نهائيا، لكنها بين كل هذه الشائعات لم تفكر في الظهور لتنفي أو تؤكد وفضلت الصمت.

أسباب اختفاء الفنانة عبلة كامل

لكن بين الحين والآخر كان بعض المقربين يظهرون لتوضيح أسباب اختفاء الفنانة عبلة كامل كان من بينهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي قال في أحد اللقاءات التليفزيونية: «دا قرارها هيا قالتلي أنا تعبت وزهقت وحاولنا نكلمها كتير ترد تقول اللي فيه الخير إنّ شاء الله يقدمه ربنا، وكنا ناويين نكرمها في مهرجان الدراما الدورة الأولى قالتلي خليني في دورات جاية أنا مش مؤهلة دلوقتي».

وهناك أيضا والد أبنائها الفنان أحمد كمال، الذي سُئل أكثر من مرة عن حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل فقال في أحد اللقاءات التليفزيونية: «هذه الحياة والإيقاع المجهد بقى غير مناسب لها، وممكن بعد شوية لما تلاقي نفسها متحمسة إنّها ترجع تاني هتشتغل».

عبلة كامل الفنانة عبلة كامل أعمال عبلة كامل أفلام عبلة كامل عيد ميلاد عبلة كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة

ترشيحاتنا

حقيقة البشعة

حقيقة أم بدعة.. شيخ يكشف حقيقة البشعة| فيديوجراف

لاعب الاهلي

نجم الأهلي يلفت نظر الكتالوني .. وسباق لضمه من أندية أوروبية | فيديوجراف

زواج دينا الشربيني

زواج مميز… فجر السعيد تثير الجدل حول دينا الشربيني

بالصور

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

كوب يوميا قنبلة صحية.. فوائد الينسون في الشتاء

فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد