نيللي كريم وشريف سلامة.. القائمة الكاملة لأبطال على قد الحب في رمضان

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «على قد الحب» عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل المقرر عرضه فى موسم رمضان 2026، والذى يضم نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بطولة نيللى كريم وشريف سلامة.

وبدأ المخرج خالد سعيد تصوير العمل الذى ينتمى إلى 15 حلقة ويدور فى إطار رومانسى اجتماعى، وسيعرض فى رمضان المقبل 2026.

ويشارك فى بطولة المسلسل كلا من نيللى كريم وشريف سلامة ومها نصار وأحمد ماجد وأحمد سعيد عبد الغنى، وميمى جمال، وصفاء الطوخى، ومحمد على رزق، ومحمد أبو داود ومحمود الليثى، وشهد الشاطر، ويوسف حشيش، وآية سليم وراندا إبراهيم، ومحمود فايز.