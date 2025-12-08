قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أمير المصرى يكشف عن كواليس التحضير لفيلم GIANT

امير المصرى
امير المصرى
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان أمير المصري متابعيه، فيديو جديد من كواليس تحضيراته لفيلم "GIANT"، معلنًا أنه بذل فيه مجهودًا كبيرًا.

ونشر أمير الفيديو عبر حسابه بـ"انستجرام"، وظهر فيه وهو يمارس رياضة "الملاكمة" وعلق عليه قائلًا: "التحول إلى نسيم حميد".

يشارك الفنان أمير المصري بفيلمي القصص و Giant في مهرجان البحر الاحمر السينمائي بدورته الخامسة، ومن المقرر إقامة الدورة من يوم 4 إلى 13 ديسمبر.


تم اختيار فيلمه Giant ليكون فيلم افتتاح المهرجان فيما ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم القصص.


وفي سياق آخر، يواصل أمير المصري تألقه عالميًا من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا بفيلم القصص، والذي تُقام دورته الـ ٢٨ خلال الفترة من ٧ إلى ٢٣ نوفمبر المقبل.


فيلم القصص من بطولة نيللي كريم، امير المصري، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد .


شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيث نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero و Giant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم اقامتها في الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر الجاري.
 

يحكي فيلم Giant الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

الفنان أمير المصري Giant مهرجان البحر الاحمر نيللي كريم أبو بكر شوقي

