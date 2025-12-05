العملاق.. رحلة ملاكم تدفع طموح أمير المصري للعالمية

انطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة بفيلم «العملاق»، وهو اختيار يمثل احتفاءً بقصة معروفة، لطموح سينمائي يسعى إلى إعادة اكتشاف أسطورة طال غيابها: نسيم حميد، الملاكم الذي كان دخوله إلى الحلبة حدثاً بصرياً لا يقل إثارة عن ضرباته نفسها.

يقدم فيلم Giant بطولة أمير المصري وبيرس بروسنان سرداً نابضاً بالحيوية، متماسكاً في إيقاعه، ومشغولاً بالاقتراب من شخصية يصعب حصرها، فنسيم حميد لم يكن مجرد بطل عالمي، بل كان شخصية تشبه عرضاً مستمراً لا يهدأ، مزيج من الثقة التي تلامس الغرور، والموهبة الخارقة، والخلفية الاجتماعية التي تركت مدهشا أثراً عليه لا يمكن للفيلم تجاهله.

يبدأ الفيلم من طفولة حميد في بيئة على هامش المجتمع البريطاني، ثم يلاحقه عبر رحلة صعود سريعة تكاد تلتهم كل ما حولها. هذه الرحلة، التي يبرع أمير المصري في تجسيد طاقتها الداخلية، هي في جوهرها حكاية عن الهوية بقدر ما هي عن الرياضة.

أمير المصري يمنح الشخصية جاذبية أكبر وحضوراً جسدياً لافتا، ويعرض تناقضاتها من دون افتعال: مراهق تثقله أحلامه، ورجل يكاد يغرق في وهج نجوميته.

لكن الفيلم ككل يتأرجح في منطقة وسطى، لا يبلغ فيها العمق المطلوب، فمشاهد الملاكمة مصنوعة بإتقان تقني، تلتقط حركة الجسد وارتجاج الأصوات وتوتر اللحظة، وتحاصر الشخصية في إطار بصري مصنوع أكثر مما هو مُلهِم. وبين تلك المشاهد، تبدو العلاقات الإنسانية كأنها تُستدعى لا لضرورتها الدرامية، بل لملء الفراغات بين جولة وأخرى. نحن نرى الصراع أمامنا، لكننا لا نشعر بامتداده الداخلي وتأثيره علينا.

العلاقة بين نسيم ومدربه بريندان إنجل، التي يؤديها بيرس بروسنان بصلابة دافئة، هي العمود الفقري الحقيقي للفيلم. إنها علاقة تقترب من نموذج الأب والابن، حيث تضبط يد المدرب إيقاع الصبي قبل أن ينفلت بفعل الشهرة. وهنا يقترب الفيلم من منطقة غنية بالأسئلة: ماذا يحدث عندما يتجاوز الابن معلمه؟ وكيف تتحول الرعاية إلى عبء متبادل؟ غير أن الفيلم يتراجع عن استثمار هذا الكنز النفسي في لحظات كان يمكن أن تمنحه عمقاً إنسانياً استثنائياً.

الموسيقى المستخدمة بكثافة غير مبررة، تعيق تأثير بعض المشاهد التي كان يمكن أن تعتمد على صمت متوتر يعبّر أكثر مما تفعل الأوركسترا الأوبرالية الصاخبة. ويبدو الأمر كما لو كان الفيلم يلاحق انفعالاً لم يمنحه السرد ما يكفي من الأصالة.

ومع كل ذلك، لا يمكن إنكار أن "العملاق" فيلم جذاب، يسهل الانخراط فيه، ويحمل طموحاً صادقاً لأن يروي قصة بطل عربي الأصل ترك أثراً عالمياً. إنه فيلم ممتع، لكنه ليس فيلماً حاسماً؛ يضيء شخصية حقيقية لكنه لا يتوغل في أروقتها بالصورة المطلوبة، ويستعرض رحلة صعود مذهلة من دون أن يلتقط ثقل السقوط.

يقدم "العملاق" صورة مشرقة عن الحضور العربي في السينما العالمية، ويمنح أمير المصري فرصة لإظهار قدرات لافتة، لكنه يظل منقوصا، لن يخلد ضمن أفلام السيرة الذاتية عن الرياضيين، عملاً كان يمكن أن يكون أكثر قوة لو امتلك الشجاعة للبحث عن الحقائق الصامتة خلف الأسطورة.